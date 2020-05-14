Как будут снимать карантин в спорте: министр предложил план
Первым делом разрешат индивидуальные занятия спортом, но до полноценного возобновления чемпионатов пока далеко.
Первым делом разрешат индивидуальные занятия спортом, но до полноценного возобновления чемпионатов пока далеко.
Министерство спорта Российской Федерации направило в адрес руководителей субъектов Российской Федерации рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта в условиях пандемии. Спортивная отрасль страны не вошла список тех, которые должны выйти с карантина в первую очередь. Более того, руководство страны говорит, что до разрешения массовых мероприятий пока очень далеко. Тем не менее, у министра Олега Матыцина есть план.
План предполагает три этапа, но их привязка к конкретным датам возложена на местные власти. В стране есть регионы, которые уже сделали первые шаги по возвращению спорта. А вот в Москве, Подмосковье и
— На первом этапе предлагается предоставить жителям регионов возможность индивидуально заниматься физической культурой на открытом воздухе с использованием доступной спортивной инфраструктуры — на открытых уличных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах и других спортивных сооружениях, — отметил министр. — При этом важно соблюдать требования социальной дистанции.
Важный момент для отрасли — открытие на первом этапе
В первый и второй этапы также входит организация и проведение соревнований профессиональными спортивными лигами по командным видам спорта — по отдельному регламенту и без привлечения зрителей. Скорее всего, в первую очередь имеются в виду турниры по самым популярным видам спорта — футболу, хоккею, баскетболу и так далее, везде, где созданы профессиональные лиги. Речь о жестком соблюдении социальной дистанции на втором этапе уже не идет. Но вопрос с возвращением публики на трибуны, похоже, будет самым болезненным. И не факт, что это вообще произойдет в этом году.
Особое внимание в документе Минспорта уделяется возобновлению тренировок членов сборных России и региональных сборных. В последнее время наши власти были буквально завалены просьбами вернуть профессиональным спортсменам возможность тренироваться, ведь конкуренты во многих странах уже завершили карантин и начинают ускоренными темпами набирать форму.
Хочу обратить особое внимание руководителей регионов на актуальность возобновления тренировочных мероприятий членов сборных команд России и субъектов Российской Федерации на региональных спортивных объектах при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.
На третьем этапе будет возобновлено проведение первенств и кубков страны в соответствии с календарным планом Минспорта на 2020 год, уже со зрителями. Речь и о идет в том числе о международных соревнованиях на территории России. Однако очевидно, что это сейчас наиболее далекая перспектива. И подобное навряд ли случится раньше осени. В любом случае все это пока не более чем рекомендации, и последние слово остается за губернаторами и региональными санитарными врачами. Однако Минспорта явно настроен на постепенный выход с карантина, и к этой позиции придется прислушиваться.