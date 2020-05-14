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14 мая, источник: Спорт-Экспресс

Как будут снимать карантин в спорте: министр предложил план

Первым делом разрешат индивидуальные занятия спортом, но до полноценного возобновления чемпионатов пока далеко.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:32 MSK, 14.05
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Инфицировано4 420 743+89 761
Скончалось301 160+5 489
Выздоровело1 578 135+39 747
Источник: Спорт-Экспресс

Министерство спорта Российской Федерации направило в адрес руководителей субъектов Российской Федерации рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта в условиях пандемии. Спортивная отрасль страны не вошла список тех, которые должны выйти с карантина в первую очередь. Более того, руководство страны говорит, что до разрешения массовых мероприятий пока очень далеко. Тем не менее, у министра Олега Матыцина есть план.

Уличный спорт — первый на очереди

План предполагает три этапа, но их привязка к конкретным датам возложена на местные власти. В стране есть регионы, которые уже сделали первые шаги по возвращению спорта. А вот в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, воплощение плана в жизнь навряд ли начнется раньше начала июня. Тем не менее, документ, созданный в Минспорта, первым делом рекомендует разрешить уличный спорт — при условии соблюдения социальной дистанции не менее 5 метров. Это, в частности, легализует индивидуальные пробежки, о необходимости которых уже больше месяца твердят любители спорта.

— На первом этапе предлагается предоставить жителям регионов возможность индивидуально заниматься физической культурой на открытом воздухе с использованием доступной спортивной инфраструктуры — на открытых уличных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах и других спортивных сооружениях, — отметил министр. — При этом важно соблюдать требования социальной дистанции.

Важный момент для отрасли — открытие на первом этапе фитнес-центров — с загрузкой не более 25 процентов от единовременной пропускной способности, а на втором этапе — разрешение на индивидуальные и групповые занятия (в группах не более 20 человек) с увеличением загрузки до 50 процентов. Эти шаги позволят очень многим спортивным объектам впервые за два месяца простоя начать зарабатывать хоть какие-то деньги.

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Сборные начинают тренировки

В первый и второй этапы также входит организация и проведение соревнований профессиональными спортивными лигами по командным видам спорта — по отдельному регламенту и без привлечения зрителей. Скорее всего, в первую очередь имеются в виду турниры по самым популярным видам спорта — футболу, хоккею, баскетболу и так далее, везде, где созданы профессиональные лиги. Речь о жестком соблюдении социальной дистанции на втором этапе уже не идет. Но вопрос с возвращением публики на трибуны, похоже, будет самым болезненным. И не факт, что это вообще произойдет в этом году.

Особое внимание в документе Минспорта уделяется возобновлению тренировок членов сборных России и региональных сборных. В последнее время наши власти были буквально завалены просьбами вернуть профессиональным спортсменам возможность тренироваться, ведь конкуренты во многих странах уже завершили карантин и начинают ускоренными темпами набирать форму.

Хочу обратить особое внимание руководителей регионов на актуальность возобновления тренировочных мероприятий членов сборных команд России и субъектов Российской Федерации на региональных спортивных объектах при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.
Олег Матыцин

На третьем этапе будет возобновлено проведение первенств и кубков страны в соответствии с календарным планом Минспорта на 2020 год, уже со зрителями. Речь и о идет в том числе о международных соревнованиях на территории России. Однако очевидно, что это сейчас наиболее далекая перспектива. И подобное навряд ли случится раньше осени. В любом случае все это пока не более чем рекомендации, и последние слово остается за губернаторами и региональными санитарными врачами. Однако Минспорта явно настроен на постепенный выход с карантина, и к этой позиции придется прислушиваться.

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