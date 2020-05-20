Губерниев: Я знаю человека, который может помирить Уткина и Соловьева, но он сейчас занят другим

«Это уже такая серьезная история. Мне горько. Я прекрасно знаю и одного, и другого. И эти клинчи вызывают у меня тревогу и огорчение. Точно так же, как и перепалка Васи с Тиной Канделаки. Но и судить я никого не буду. У каждого своя правда, но границы, к сожалению, переходятся очень активно, многими причем среди нас. И мои какие-то совершенно невинные вещи люди зачастую воспринимают прямо как какую-то атаку с шашками наголо. Все не так на самом деле. И поскольку правду же действительно говорить легко и приятно, я за справедливость, как известно. Поэтому, собственно, я вот так и стараюсь. Не то чтобы обидели меня, и я давай сыпать. Все не так. Еще хочу сказать, что все-таки поскольку мы когорта Бременских музыкантов, и в этом ансамбле в любом случае нужно периодически делать что-то такое веселое. Выбрать кого-то одного из них? Как выбрать? Я не буду никого выбирать сейчас. Почему я должен выбирать, Уткин или Соловьев? Я выбираю, пример, Лысенкова или Миронову. Ну почему у нас сейчас какие-то вопросы: Уткин или Соловьев? Я выбираю обоих или вообще никого не выбираю. Я не собираюсь сейчас никак в публичном поле реагировать. Я сказал, что мне действительно жаль, что такие талантливые люди, безусловно, лучшие в своем деле, сомнений в этом нет. Я дико скучаю по Васе — комментатору футбола. Мы с ним на связи. Точно так же я неоднократно принимал участие в программах Володи Соловьева. Мы с ним давно на “ты”, как и с Васей. Но то, что, конечно, происходит — мне неприятно все это видеть. Никого я не буду сейчас собирать. Я думаю, что сейчас ситуация зашла слишком далеко, и мне кажется… Я знаю примерно людей или, может быть, даже человека, который может их помирить, но он сейчас занят другим», — сказал Губерниев в эфире ютуб-канала «Игра в тело».