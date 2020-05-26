Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
21:30
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
27.05
РБ Лейпциг
Герта
Футбол. Зарубежный
27.05
Хоффенхайм
Кельн
Все события
Фоторепортажи
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
17:56 (мск), источник: Интерфакс

Роспотребнадзор разрешит бассейнам и фитнес-клубам работать только по записи

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU — Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы бассейнов, фитнес-клубов и других спортивных объектов после отмены запрета на работу из-за коронавируса.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
13.0526.05
Скончалось3 807+174
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
13.0526.05
Выздоровело131 129+12 331
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
13.0526.05
Инфицировано5 535 587+86 452
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
13.0526.05
Скончалось347 587+1 866
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
13.0526.05
Выздоровело2 260 945+72 745
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
13.0526.05
Источник: РИА "Новости"

Этим организациям разрешили работать только по предварительной записи и с соблюдением социальной дистанции.

Расставить тренажеры им придется на расстоянии полутора метров один от другого. Участники групповых занятий должны будут соблюдать ту же дистанцию, для этого на полу должна быть разметка.

Читайте также
Австралийка пробежала полумарафон в гостиничном номере

Бассейнам разрешили пускать одновременно столько человек, чтобы на каждого посетителя приходилось не меньше пяти квадратных метров площади зеркала воды или 10 квадратных метра дорожки. Менеджерам также придется усилить контроль за качеством воды.

Ведомство также дало рекомендации по регулярной уборке помещений с использованием дезинфицирующих средств и посоветовало проветривать их каждые два часа.

Предлагать посетителям чай и кофе теперь запрещено, продавать можно будет только бутилированную воду.

Сотрудники спортивных объектов будут обязаны носить маски, пользоваться антисептиками и проходить «входной фильтр» перед сменой. Также в начале смены они должны будут мерить себе температуру.

Читайте также
 В Роспотребнадзоре призвали россиян пересидеть майские праздники дома
Над Эр-Риядом перехвачены две ракеты
Загитова продолжает выигрывать без прокатов
Призер Олимпиады из России решил выступать за Швейцарию
СМИ узнали сумму трансфера полузащитника «Лацио» в «Локомотив»
Red Bull и владельцы «Манчестер Сити» хотят купить «Уфу»
Ибра получил травму. Вспоминаем все команды в его карьере (фото)
ЦСКА оригинально поздравил Евгения Гинера с 60-летием
«Милан» опроверг сообщения о тяжелой травме Ибрагимовича
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь