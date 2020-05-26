Роспотребнадзор разрешит бассейнам и фитнес-клубам работать только по записи

Источник: РИА "Новости"

Этим организациям разрешили работать только по предварительной записи и с соблюдением социальной дистанции.

Расставить тренажеры им придется на расстоянии полутора метров один от другого. Участники групповых занятий должны будут соблюдать ту же дистанцию, для этого на полу должна быть разметка.

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Бассейнам разрешили пускать одновременно столько человек, чтобы на каждого посетителя приходилось не меньше пяти квадратных метров площади зеркала воды или 10 квадратных метра дорожки. Менеджерам также придется усилить контроль за качеством воды.

Ведомство также дало рекомендации по регулярной уборке помещений с использованием дезинфицирующих средств и посоветовало проветривать их каждые два часа.

Предлагать посетителям чай и кофе теперь запрещено, продавать можно будет только бутилированную воду.