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01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Губерниев сообщил, что его доходы упали в несколько раз

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о финансовых убытках, которые понёс в связи с пандемией коронавируса и последовавшим за ней режимом самоизоляции.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:32 MSK, 29.05
Инфицировано379 051+8 371
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
15.0528.05
Скончалось4 142+174
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
15.0528.05
Выздоровело150 993+8 785
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
15.0528.05
Инфицировано5 803 416+113 234
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
15.0528.05
Скончалось359 791+4 216
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
15.0528.05
Выздоровело2 413 576+63 978
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
15.0528.05
Источник: РИА "Новости"

«Самый большой разовый гонорар? Миллион долларов, конечно, не платили. Платили значительно меньше. Но несколько моих месячных зарплат, конечно, было за час работы или два.

Зарплата на «Матч ТВ» — это мой основной доход на сегодняшний день. Ещё есть зарплата канала «Россия». Я счастливый в этом смысле человек, так получилось — я работаю на двух каналах.

Сейчас вот Киркоров говорит: «Мы вот столько потеряли». Все мы много потеряли. Я не буду сейчас тебе называть точную цифру — это лучше к директору, но много мероприятий сорвалось, навскидку: на экономическом форуме я должен был работать, большое мероприятие, связанное с химической промышленностью, в Ижевске — выездное спортивное, в Ханты-Мансийске — выездное спортивное. Я даже сейчас не вспомню, потому что это уже с глаз долой, из сердца вон. То ли это будет в дальнейшем, то ли этого не будет. В общем, доходы упали в несколько раз, — заявил Губерниев в интервью Андрею Митькову на канале МИТЬКoff в YouTube.

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