Дмитрий Губерниев сообщил, что его доходы упали в несколько раз

Сейчас вот Киркоров говорит: «Мы вот столько потеряли». Все мы много потеряли. Я не буду сейчас тебе называть точную цифру — это лучше к директору, но много мероприятий сорвалось, навскидку: на экономическом форуме я должен был работать, большое мероприятие, связанное с химической промышленностью, в Ижевске — выездное спортивное, в Ханты-Мансийске — выездное спортивное. Я даже сейчас не вспомню, потому что это уже с глаз долой, из сердца вон. То ли это будет в дальнейшем, то ли этого не будет. В общем, доходы упали в несколько раз, — заявил Губерниев в интервью Андрею Митькову на канале МИТЬКoff в YouTube.