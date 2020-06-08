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11:04 (мск), источник: Vesti.kz

Назван новый директор телеканала QazSport

Он заменит Павла Цыбулина.
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Стало известно, кто станет новым директором единственного казахстанского спортивного канала QazSport, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Этот пост стал вакантным 5 июня после ухода Павла Цыбулина. Он стоял у истоков становления телеканала и руководил им в течение пяти лет.

По информации журналиста Айдына Кожахмета, новым директором QazSport станет Наги Бакытбеков, последний руководитель департамента PR и маркетинга Казахстанской федерации футбола, владелец сайта Kazfootball.kz и автор проекта бренд-амбассадоров сборной Казахстана.

«Пока официальной информации нет. Но мне уже подтвердили это надежные источники. Говорят, приказ уже вышел», — добавил Кожахмет.

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