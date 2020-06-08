Назван новый директор телеканала QazSport
Он заменит Павла Цыбулина.
Стало известно, кто станет новым директором единственного казахстанского спортивного канала QazSport, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Этот пост стал вакантным 5 июня после ухода Павла Цыбулина. Он стоял у истоков становления телеканала и руководил им в течение пяти лет.
По информации журналиста Айдына Кожахмета, новым директором QazSport станет Наги Бакытбеков, последний руководитель департамента PR и маркетинга Казахстанской федерации футбола, владелец сайта Kazfootball.kz и автор проекта
«Пока официальной информации нет. Но мне уже подтвердили это надежные источники. Говорят, приказ уже вышел», — добавил Кожахмет.