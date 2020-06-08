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14:23 (мск), источник: Vesti.kz

Телеканал Qazsport представил нового директора

Новым директором Qazsport назначен Наги Багытбеков, сообщает официальный сайт телеканала.

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Сегодня, 8 июня, его официально представили коллективу.

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Последние три года Багытбеков работал директором департамента маркетинга и пиара Казахстанской федерации футбола (КФФ). Также он владеет сайтом KazFootball.kz.

Ранее пост директора Qazsport занимал Павел Цыбулин, об уходе которого стало известно 5 июня.

При этом он продолжит сотрудничество с телеканалом, который начал вещание 1 июля 2013 года.

«Цыбулин будет заниматься творческими проектами на аутсорсинге, производством контента для Qazsport, поскольку имеет большой опыт работы», — сообщила Ляззат Танысбай, председатель правления АО «РТРК “Казахстан”», в который входит и QazSport.

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