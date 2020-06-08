Телеканал Qazsport представил нового директора

Сегодня, 8 июня, его официально представили коллективу.

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Последние три года Багытбеков работал директором департамента маркетинга и пиара Казахстанской федерации футбола (КФФ). Также он владеет сайтом KazFootball.kz.

Ранее пост директора Qazsport занимал Павел Цыбулин, об уходе которого стало известно 5 июня.

При этом он продолжит сотрудничество с телеканалом, который начал вещание 1 июля 2013 года.