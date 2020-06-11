Спорт постпандемичного периода: как изменятся тренировки и массовые соревнования

Источник: Будущее России. Национальные проекты

Распространение коронавируса в России пошло на спад, и настало время решать вопросы, которые эпидемия оставила после себя. В первую очередь это вопрос роста экономики всей страны и уровня доходов каждого отдельного человека. Для этих целей правительством был разработан общенациональный план действий, и, хотя не все его параметры являются окончательными, уже сегодня понятно, по каким основным направлениям будет вестись работа в следующие полтора года.

Во время обсуждения по видеосвязи плана с президентом Владимиром Путиным премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что принципиально важно «как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперед на долгосрочную перспективу, при этом учитывая тот факт, что эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на все сферы жизни». Исключением не стал и спорт.

Из-за коронавируса были перенесены или отменены почти все спортивные соревнования в мире, в том числе Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу, часть матчей которого должна была проходить в Санкт-Петербурге. В общей же сложности, по словам главы Минспорта Олега Матыцина, из-за пандемии российские спортсмены не смогли принять участие в 248 международных соревнованиях, 31 из которых должно было пройти на территории России. Кроме того, министерство было вынуждено отменить тысячи спортивных соревнований по всей стране.

Вернуться на маршрут

Как отмечается в общенациональном плане действий, жесткие ограничения, введенные в стране, включая закрытие предприятий и режим самоизоляции, позволили существенно замедлить распространение эпидемии и не допустить сверхвысокого уровня смертности. Тем не менее в документе подчеркивается, что социально-экономические последствия пандемии уже привели к «отклонению траектории движения страны от национальных целей».

Согласно майскому указу президента, национальный проект «Демография» был призван увеличить долю россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%. В самом документе, в частности в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» уточняется, что это должно произойти за счет активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе благодаря вовлечению граждан в подготовку и выполнение нормативов ГТО. Также для достижения поставленной в нацпроекте цели необходимо подготовить спортивный резерв и развивать спортивную инфраструктуру.

Как рассказал порталу Матыцин, реализация федерального проекта осуществляется в полном объеме, несмотря на ограничения в сфере физической культуры и спорта, связанные с распространением коронавируса. Сейчас министерство делает все возможное для своевременного ввода в эксплуатацию спортивных объектов и закупки спортивного оборудования и инвентаря.

Источник: Будущее России. Национальные проекты

«Все субсидии субъектам РФ на софинансирование мероприятий сохранены в полном объеме. Поэтому все запланированные поставки спортивного оборудования для организаций спортивной подготовки, а также для оборудования спортивных площадок ГТО будут выполнены», — подчеркнул Матыцин.

Он уточнил, что в 2020 году планировалось ввести в эксплуатацию более 200 объектов для массового спорта.

«В связи с приостановлением строительно-монтажных работ существует возможность переноса срока завершения строительства 96 объектов на 2021 год», — отметил министр.

В настоящее время Минспорт совместно с регионами проводит анализ текущего состояния объектов капитального строительства, чтобы в случае необходимости внести соответствующие корректировки в федеральный проект. «В любом случае корректировка сроков завершения строительства объектов никак не отразится на главных целях и мероприятиях федерального проекта», — пообещал Матыцин.

Держать дистанцию

Но пандемия заставила не только приостановить строительство объектов и отложить проведение спортивных мероприятий. Главным вопросом стало, как вообще сегодня заниматься спортом, пока риски распространения коронавируса по-прежнему сохраняются.

Специальные рекомендации по работе фитнес-клубов оперативно разработал Роспотребнадзор. Теперь перед открытием спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов необходимо будет проводить генеральную уборку с дезинфицирующими средствами, а перед началом рабочей смены проверять температуру у сотрудников. На входе и в помещениях общего пользования появятся антисептики для рук.

Спортивное оборудование будет располагаться таким образом, чтобы соблюдать социальную дистанцию между посетителями в 1,5 метра. В целом в зале сможет находиться не более одного человека на 4 кв. метра. Всех сотрудников обяжут носить перчатки, а также маску и менять ее каждые три часа.

Свои рекомендации Роспотребнадзор подготовил и для тренировочных баз. Здесь правила еще строже. К примеру, у спортсменов до и после тренировок будут проверять температуру, ежедневно будет проводиться медосмотр врачом. Кроме того, они будут, как и персонал, носить маски в течение всего времени нахождения на территории тренировочного комплекса, за исключением самой тренировки. Не реже одного раза в неделю персонал и спортсмены будут проходить тестирование на COVID-19.

Источник: Будущее России. Национальные проекты

Что изменится после пандемии

В общенациональном плане указано, что в постпандемичный период спортивные соревнования, организаторами которых выступают общероссийские спортивные федерации или профессиональные спортивные лиги, будут проводиться с учетом соблюдения ограничений Роспотребнадзора. То же самое касается физкультурных мероприятий и сдачи нормативов ГТО.

19 июня возобновляется чемпионат России по футболу — крупнейшее спортивное соревнование, прерванное в марте из-за коронавируса. Но зрители должны быть в масках и перчатках, и занимать можно будет не более 10% мест на трибунах.

«Я был участником того исполкома Российского футбольного союза (РФС), который принимал историческое решение по возобновлению чемпионата России по футболу. Очень объемный доклад сделал генеральный секретарь РФС Александр Алаев, который опирался на коронавирусную ситуацию во всех регионах России, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора. Причем прежде чем это решение было принято, оно в предварительном порядке было согласовано с правительством РФ и курирующим спорт вице-премьером, министерством спорта и Роспотребнадзором. То есть была проделана колоссальная работа, все единогласно проголосовали за тот вариант, который предложил исполком», — рассказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

При этом он добавил, что в случае, если появятся вспышки коронавируса среди футболистов и членов команд, то РФС вправе вернуться к вопросу о приостановке чемпионата.

По словам Колоскова, работа по возобновлению соревнований продолжается: разработаны специальные регламенты по медицине, судейству и инспектированию. «Все это согласовывается с клубами и регионами, где будут проводиться матчи», — подчеркнул Колосков.

Он также добавил, что ограничения, касающиеся тренировок команд, вытекают из требования Роспотребнадзора: сначала надо начинать тренироваться индивидуально, потом должны появиться групповые тренировки, потом — тренировки всем составом.

Источник: Будущее России. Национальные проекты

Что касается другого популярного среди россиян спорта — хоккея, то следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется только осенью. Прошлый сезон было решено не доигрывать.

По словам двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, пандемия на соревнованиях никак не отразится.

«Сейчас у хоккеистов появилось больше времени для отдыха, потому что сезон завершился раньше обычного. Они залечат все микротравмы, которые накопились, хорошо отдохнут и будут полны сил. К середине июля, как обычно, команды начнут подготовку к новому сезону. Мне кажется, что следующий чемпионат начнется сразу же на хороших скоростях, без раскачки, как это обычно бывает. Хоккеисты соскучатся по игре. Если не будет второй вспышки этой эпидемии, то уверен, что сезон начнется в срок, 2 сентября, как планирует КХЛ», — отметил Кожевников.

По его мнению, доиграть сезон было невозможно, и КХЛ приняла правильное решение. «В такой обстановке сложно играть, а в случае переноса возникли бы проблемы с контрактами, которые у многих заканчиваются. Плюс наверняка в таком случае пришлось бы сдвигать следующий сезон на более поздний срок. А так все спокойно подготовятся и начнут новый чемпионат», — сказал спортсмен.

Готов к труду и обороне?

Как рассказал порталу Александр Карпов, заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», федерального оператора ГТО, принятый в марте правительством план по предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди населения повлек и приостановление работы центров тестирования комплекса ГТО. Таким образом, с конца марта оценка уровня физической подготовленности россиян по итогам выполнения нормативов ГТО не проводилась.

«Однако, совместно с Минспортом России, чтобы поддержать соблюдение минимального уровня физической активности у граждан и мотивировать их к тренировкам в условиях самоизоляции, в рамках всероссийской акции “Тренируйся дома” в мае мы провели стимулирующую акцию, направленную на подготовку к выполнению нормативов ГТО на дому #яГоТОв, участие в которой за четыре недели приняли более 10 тыс. россиян», — рассказал Карпов.

По его словам, центры тестирования ориентировочно возобновят работу в ряде регионов со второй половины июня. «Возобновление работы, безусловно, будет возможным только с соблюдением требований Роспотребнадзора, что повлечет потенциально сокращение групп, которые сможет принимать центр тестирования по сравнению с предыдущими периодами», — добавил Карпов.

Источник: Будущее России. Национальные проекты

Минус на плюс

Еще одним мероприятием общенационального плана станет введение налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги. Внести соответствующий законопроект в Госдуму правительство должно было до 2 декабря 2019 года по поручению президента.

Как сообщала газета «Известия» в ноябре прошлого года со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева, проект закона на тот момент находился на рассмотрении в правительстве, в нижнюю палату парламента он, предположительно, должен был поступить в декабре, а налоговые льготы, по его словам, могли быть введены к лету 2020 года.

Тем не менее, по состоянию на июнь, найти его в Системе обеспечения законодательной деятельности, где содержится вся информация о внесенных и рассматриваемых Госдумой законопроектах, корреспонденту портала не удалось. В пресс-службе Минфина, ответственном за разработку законопроекта, сообщили, что на данный момент он по-прежнему находится на этапе рассмотрения в кабмине. Особо в министерстве отметили тот факт, что проект закона является «сопутствующим».

«Сначала необходимо внести изменения в закон «О физической культуре и спорте в РФ», которые бы определяли понятие «физкультурно-оздоровительная услуга», — подчеркнули в пресс-службе, уточнив, что автором соответствующего законопроекта является Минспорт России.

Как рассказал президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев, с инициативой о налоговом вычете изначально вышли ассоциации фитнес-индустрии.

«Суть предложения в том, что, если человек платит за фитнес-абонемент, он сможет получить за него налоговый вычет и вернуть себе часть денег», — отметил он.

Сегодня, согласно закону, предельный размер социального вычета составляет 13% от расходов, однако он не может быть выше 120 тыс. рублей.

Галаев считает, что такая инициатива поможет фитнес-клубам увеличить свои доходы, а также вовлекать большее число граждан в занятия спортом. По его словам, законопроект в ближайшее время все-таки внесут в Госдуму, а утвердить могут в течение июня.

В дополнение к этой инициативе «Трудовые резервы» предложили сделать так, чтобы и юридические лица, которые организуют физкультурно-спортивные клубы по месту работы или спортивные мероприятия, также могли получать налоговый вычет.