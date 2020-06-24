США отказывает ВАДА в деньгах. Из-за мягкого отношения к России

Источник: AFP 2020

Управление администрации президента США по контролю за оборотом наркотиков призывало американский Конгресс приостановить финансирование Всемирного антидопингового агентства до тех пор, пока эта организация не проведет реформы и не станет более прозрачной. Если конгрессмены согласятся на такие санкции, ВАДА лишится примерно 14,5 процентов своего бюджета. Это, конечно, не гарантированное банкротство, но существенный удар по финансам организации.

Не оправдали ожиданий чистых спортсменов

В данный момент США платит ВАДА самый большой ежегодный взнос из всех стран мира — 2,7 миллионов долларов. Кроме того, примерно такую же сумму американцы вносят на борьбу за чистый спорт через МОК. Напомню, что ранее администрация Дональда Трампа приостановила финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Теперь очередь, видимо, дошла и до борцов с допингом. Хотя дело тут точно не в деньгах. По сравнению с выплатой из казны США 440 миллионов в пользу ВОЗ антидопинговые траты выглядят просто смешными.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/5adf170e-80f0-491f-8fe6-85b2bfffc073?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Эдуард Безуглов: можно ли сегодня побеждать без допинга Во время загрузки произошла ошибка.

— Американские налогоплательщики должны получить ощутимую отдачу от инвестиций страны в бюджет ВАДА в виде очищения спорта, воплощения принципов фэйр-плей, эффективного управления мировой антидопинговой системой и соразмерного влияния США на принятие решений в ВАДА, — говорится в 19-страничном отчете Управления, которое цитирует газета The Washington Post.

В докладе, который был запрошен конгрессменами в сентябре прошлого года во время обсуждения «Закона Родченкова», упоминаются многие проблемы ВАДА, в частности — возникшие во время российского допингового скандала. Так специалисты Управления считают, что в ситуации с Россией агентство «не оправдало ожиданий чистых спортсменов, не проявило достаточно твердости и независимости, обеспечивая соблюдение Всемирного антидопингового кодекса и привлекая к ответственности крупные державы».

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Последний сигнал к действию

В России многие считают ВАДА русофобской организацией, а ее действия в отношении нашей страны — предвзятыми и несправедливыми. Однако среди радикальных борцов с допингом на Западе популярна противоположная точка зрения — что чиновники ВАДА и МОК, пытаясь избежать скандалов, постоянно сглаживают углы. И вместо того, чтобы решительно забанить Россию, предлагают полумеры в виде выступления под нейтральным флагом. Нам подобная точка зрения кажется дикой, но именно она преобладает в статье The Washington Post.

— Неспособность служить чистым спортсменам — это ужасное, но справедливое обвинение руководству ВАДА, — заявил Трэвис Тайгарт, руководитель Антидопингового агентства США, организации входящей в структуру ВАДА. — Будем надеяться, что это последний сигнал к действию для МОК и государственных структур, которые являются учредителями ВАДА. Необходимо решить эту проблему, пока не стало слишком поздно.

На протяжении многих лет Соединенные Штаты платили ВАДА миллионы долларов в виде ежегодных взносов — намного больше, чем любая другая страна в мире. Мы делали это в расчете на то, что ВАДА будет действовать прозрачно, подотчетно и независимо, учитывая интересы чистых спортсменов. Американские атлеты упорно работают на протяжении многих лет ради того, чтобы представлять страну на международной арене. Они заслужили, чтобы ВАДА гарантировал им честную конкуренцию. Джеймс Кэрролл, директор Управления по контролю за наркотиками

Ответ на мягкую критику

Американцы недовольны тем, что практически не представлены о комитетах и комиссиях ВАДА. По их мнению, распределение должностей должно быть пропорционально финансовым вложениям. Кроме того, ВАДА предстоит избавиться от влияния спортивных организаций. Для того, чтобы исключить конфликт интересов, в руководящих структурах агентства не должно быть функционеров МОК и международных федераций. ВАДА обсуждает все эти вопросы, начиная с 2016 года, но, по мнению американцев, «не добилось достаточного прогресса в данном направлении».

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В итоге Управление по контролю за оборотом наркотиков предлагает конгрессменам уменьшить или полностью прекратить финансирование ВАДА до тех пор, пока агентство не начнет соответствовать «базовым стандартам эффективности, независимости, прозрачности и восприимчивости к голосу чистых спортсменов». В отчете не упоминается сам «Закон Родченкова», который в случае его одобрения в Сенате США позволит сажать за допинг иностранных участников международных соревнований (при условии выступления в них американцев). Но очевидно, что угрозы о прекращении финансирования — это в том числе ответ на мягкую критику Закона со стороны ВАДА.