«Стайки» с июля начнут принимать больше спортсменов

«На сегодняшний день у нас проживают около 200 человек: спортсмены, тренеры и персонал команд по различным видам спорта. Министерство спорта и туризма разработало систему мер по предотвращению коронавируса — работаем строго по их рекомендациям. Загрузка “Стаек” сейчас составляет 50%. Однако в связи с подготовкой к Играм стран СНГ в Казани с июля планируем постепенно повысить данный показатель до 70−75%. Меры предосторожности при этом будут сохраняться», — отметил он.

В настоящее время, по словам директора центра, доступ на базу посторонних лиц ограничен. За спортсменами, заезжающими на сборы, наблюдают в течение времени, необходимого для того, чтобы убедиться в отсутствии COVID-19.

«Персонал работает в масках, везде расставлены резервуары с антисептическими средствами. Потоки проживающих, их питание разделены. Все сделано для того, чтобы представители разных видов спорта не пересекались. Также проводится мониторинг состояния спортсменов, врачи проводят тесты на коронавирус. Для тех, у кого появляются подозрительные симптомы, у нас отведен отдельный корпус. Если все хорошо, они возвращаются к работе. В ином случае проводится курс лечения в соответствии с уровнем заболевания. Благо, тяжелых случаев, требующих применения аппаратов ИВЛ, у нас не зафиксировано», — добавил Николай Палазник.