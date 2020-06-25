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25 июня, источник: БЕЛТА

«Стайки» с июля начнут принимать больше спортсменов

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. РЦОП «Стайки», загруженность которого из-за пандемии коронавируса сейчас составляет 50%, с июля начнет принимать больше спортсменов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор центра Николай Палазник.

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«На сегодняшний день у нас проживают около 200 человек: спортсмены, тренеры и персонал команд по различным видам спорта. Министерство спорта и туризма разработало систему мер по предотвращению коронавируса — работаем строго по их рекомендациям. Загрузка “Стаек” сейчас составляет 50%. Однако в связи с подготовкой к Играм стран СНГ в Казани с июля планируем постепенно повысить данный показатель до 70−75%. Меры предосторожности при этом будут сохраняться», — отметил он.

В настоящее время, по словам директора центра, доступ на базу посторонних лиц ограничен. За спортсменами, заезжающими на сборы, наблюдают в течение времени, необходимого для того, чтобы убедиться в отсутствии COVID-19.

«Персонал работает в масках, везде расставлены резервуары с антисептическими средствами. Потоки проживающих, их питание разделены. Все сделано для того, чтобы представители разных видов спорта не пересекались. Также проводится мониторинг состояния спортсменов, врачи проводят тесты на коронавирус. Для тех, у кого появляются подозрительные симптомы, у нас отведен отдельный корпус. Если все хорошо, они возвращаются к работе. В ином случае проводится курс лечения в соответствии с уровнем заболевания. Благо, тяжелых случаев, требующих применения аппаратов ИВЛ, у нас не зафиксировано», — добавил Николай Палазник.

В настоящее время 74 белорусских атлета, представляющих 16 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, которые дают право выступить на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены, но после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот. ХХХII летние Олимпийские игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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