Реанимация и рестарт. Казахстанский спорт начал возвращение после вынужденного затишья

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Однако тренировки в домашних условиях, по всей видимости, остаются в прошлом. И казахстанский спорт, вернее, спортивный сезон, переживает рестарт. Подробности — в материале Vesti.kz.

Не так давно представители различных видов спорта получили разрешение на проведение учебно-тренировочных сборов. Этому предшествовали различные манипуляции и действия: сертификация мест проведения УТС, составление памятки поведения на сборах, общие учения, создание безопасных условий и так далее.

В итоге протокол был запущен. И уже мужская сборная Казахстана по боксу, а также дзюдоисты успели завершить свой сбор. Он прошел на базе олимпийского центра «Ак Булак».

Безусловно, условия пока что довольно специфические. Некоторое время приходится находиться на карантине. После того, как придут результаты анализов, можно будет тренироваться внутри здания. До этого же только на улице.

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Если одновременно УТС у нескольких команд, то пересекаться нельзя. Все строго регламентировано и расписано. В течение дня контролируют температуру, фиксируют любые недомогания. Параллельно пользуешься антисептическими средствами.

Однако как бы мрачно все не звучало и не выглядело скованно, это лучше, чем отжиматься и качать пресс. У многих впереди большие турниры. И пусть все они произойдут в следующем году, терять кондиции не вариант. В олимпийском цикле, например, решающими даже могут стать несколько дней. Пропустил тренировки — упустил победу.

То же касается и футбола. Сезон обычно насыщенный. И он требует предельной отдачи с прекрасными физическими показателями.

Так что постепенное, но урезанное восстановление спорта и сезона является эффективным решением, качественным шагом. Главное следовать всем нормам и правилам.

Интересной выглядит история с возобновлением чемпионата Казахстана по футболу. Рестарт был запланирован на 1 июля. Однако на днях появилось письмо от Министерства культуры и спорта, в котором указывалось, что спортивные события перенесены на 1 августа.

Затем, по данным журналиста Айдына Кожахмета, клубы получили список судей, которые будут обслуживать их матчи в первом после возобновления туре. Значит есть вероятность того, что все-таки КПЛ стартует 1 июля. Футзал в свою очередь возвращается на площадку в начале августа.

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Олимпийские виды спорта следуют примеру боксеров, которые успешно провели полноценный сбор. Ниже представляем вашему вниманию список УТС других сборных (по данным НОК).

— Велоспорт на треке: 15 июня — 1 июля, Нур-Султан.

— Настольный теннис: 13 — 30 июля (место уточняется).

— Таеквондо: 1 — 19 июля, Алматинская область.

— Команда по гребле на каноэ: июнь, Шымкент.

— Водное поло: 6 — 30 июня, Алматы.

— Вольная борьба: июнь, Щучинск.

— Греко-римская борьба: июнь, Алматинская область.

— Женская борьба: июнь, Нур-Султан.

— Гандбол: 11—29 июня , Алматы.

— Женский бокс: июнь, Алматинская область.

— Фристайл-могул. июнь, Щучинск.

Провели УТС и некоторые теннисисты, которые вели подготовку в Боровом. Также приводят себя в порядок и велосипедисты, которые выехали на трассы. Это касается и тех, кто находится за рубежом.

Стоит отметить, что впереди вторая волна сборов, которые проведут другие сборные. Так что к процессу восстановления постепенно присоединятся многие виды спорта.

Плюс ко всему в Казахстане в июле пройдет вечер бокса, что уже является серьезным шагом и достижением на фоне недавнего штиля. Также начинают выступать и бойцы ММА.

Пока все пройдет и будет проходить без зрителей. Но на этом этапе, на фоне актуальных условий, и эти события являются глобальными.