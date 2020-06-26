WADA отреагировало на угрозы США прекратить финансирование агентства

Источник: РИА "Новости"

Ранее Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, обратилось к Конгрессу с предложением рассмотреть данную инициативу. В докладе ведомства отмечается, что отказ возможен, если WADA не предпримет мер по своему реформированию. Согласно отчету, США ежегодно вносят $2,7 млн. Также в Управлении считают, что в WADA слишком мало американцев.

Читайте также США отказывают ВАДА в деньгах из-за мягкого отношения к России

«WADA не должно управляться только несколькими богатыми странами. Спортсмены, которые соревнуются против атлетов из США, приезжают со всего мира. Так что американские спортсмены должны следовать тем же жестким правилам, как и все остальные», — говорится в заявлении, опубликованном Reuters.

В организации отметили, что предоставление мест в организации согласно взносам стран приведет к тому, что большинство государств лишатся возможности иметь своих представителей в комитете.