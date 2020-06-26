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21:23 (мск), источник: Газета.Ру

WADA отреагировало на угрозы США прекратить финансирование агентства

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало возможный отказ от финансирования организации со стороны США.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, обратилось к Конгрессу с предложением рассмотреть данную инициативу. В докладе ведомства отмечается, что отказ возможен, если WADA не предпримет мер по своему реформированию. Согласно отчету, США ежегодно вносят $2,7 млн. Также в Управлении считают, что в WADA слишком мало американцев.

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«WADA не должно управляться только несколькими богатыми странами. Спортсмены, которые соревнуются против атлетов из США, приезжают со всего мира. Так что американские спортсмены должны следовать тем же жестким правилам, как и все остальные», — говорится в заявлении, опубликованном Reuters.

В организации отметили, что предоставление мест в организации согласно взносам стран приведет к тому, что большинство государств лишатся возможности иметь своих представителей в комитете.

«Сами граждане США стали бы поддерживать идею присутствия в Конгрессе членов только из самых богатых штатов?» — добавили в WADA.

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