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30 июня, источник: БЕЛТА

В Минске начинают строить национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начинают строить национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта. Церемония, посвященная началу строительства, проходит на стадионе «Динамо», передает корреспондент БЕЛТА.

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Спортивные объекты будут возводиться за счет технико-экономической помощи Китая. Срок строительства стадиона — 40 месяцев, бассейна — 36 месяцев.

«Уникальные объекты, которые мы начинаем сегодня строить и в планировочных решениях которых принимали личное участие лидеры наших государств, будут не просто показателями белорусско-китайской дружбы, но и наглядным свидетельством технологических и экономических возможностей Китая для соседей Беларуси в западной Евразии», — отметил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

«Такие спортивные сооружения строят, чтобы нация училась развиваться и побеждать. Пожелаем новых побед нашим спортсменам и народам», — добавил первый вице-премьер.

По его словам, для строительства объектов Китай безвозмездно выделяет около $240 млн.

«Сегодня мы дали старт стройке, площадки готовы, генподрядчики выбраны. Причем надо отметить, что ни на минуту не останавливалась работа по технической подготовке этих проектов, несмотря на эпидемиологические ограничения. Работа была организована онлайн, дисциплинированно, ответственно, четко отработали и белорусские коллеги, и китайские», — обратил внимание Николай Снопков.

Как отметил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, Беларусь и Китай — это хорошие партнеры и друзья, которые доверяют друг другу. «Всестороннее стратегическое партнерство, взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Беларусью поддерживаются на самом высоком уровне. Обе страны являются настоящими всепогодными партнерами, которые решительно поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих основные интересы и ключевые проблемы», — сказал посол.

Национальный футбольный стадион расположится в границах пр. Партизанский — ул. Ванеева — ул. Долгобродская. Белорусская сторона уже завершила подготовку строительной площадки. Это будет стадион общей вместимостью 33 тыс. мест, где можно проводить отборочные матчи чемпионата Европы и мира, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы, а также Суперкубок УЕФА.

Функционально стадион включает навес, трибуну, помещения для зрителей, спортсменов, СМИ, коммерческое помещение, подземную стоянку на 150 мест, игровую и другие зоны.

Бассейн расположится в границах ул. Домашевская — ул. Кальварийская — ул. Харьковская — пер. Загородный. Он будет соответствовать требованиям международного уровня и стандартам FINA и сможет принять официальные международные соревнования от чемпионатов и первенств Европы по водным видам спорта до чемпионатов мира по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло.

Спортивный комплекс будет разделен на зоны для соревнований, отдыха, разминки и тренировки. Здесь не только будут проходить подготовку спортсмены, но и смогут заниматься минчане.

Предусмотрены 6 спортивных залов для тренировок спортсменов по водным видам спорта и современному пятиборью, в том числе батутный, хореографический и фехтовальные залы, а также помещения для спортсменов, восстановительный центр, административно-офисные помещения и др.

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