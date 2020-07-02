Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Рома
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити
Ливерпуль
40
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Осасуна
02
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Эспаньол
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Аталанта
Наполи
20
Футбол. Зарубежный
20:00
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
31
Все события
Фоторепортажи
15Первая победа Николича
9Смолов забил «Барселоне»
23:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

WADA опубликовало стратегический план развития на пять лет

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало стратегический план развития на пять лет, основная тема которого — «вести борьбу с допингом в новую эру», сообщается на сайте WADA.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

План был согласован исполкомом WADA 15 мая и впоследствии единогласно утвержден советом учредителей.

В мае 2019 года WADA инициировало разработку стратегического плана с обязательным получением отзывов от заинтересованных сторон: спортсменов, представителей спортивного движения и правительств стран мира, влиятельных лиц отрасли, а также национальных антидопинговых организаций и лабораторий, аккредитованных WADA.

Читайте также
WADA ответило на слова Позднякова о предвзятости организации к российским спортсменам

WADA определило несколько стратегических приоритетов, среди которых активное привлечение спортсменов к разработке антидопинговой политики, сотрудничество со всеми, кто занимается борьбой с допингом, с целью обеспечить большую согласованность усилий всех и каждого, повышение осведомленности.

«Агентство будет продолжать сотрудничать со спортсменами и всеми нашими партнерами по всему миру в целях укрепления всемирной антидопинговой программы. Я привержен этому плану, в частности, в вопросах привлечения и расширения возможностей спортсменов в продвижении “чистого” спорта, а также обеспечения дополнительного финансирования, необходимого для того, чтобы вести борьбу с допингом в новую эру. Я уверен, что благодаря сотрудничеству и единству заинтересованных сторон мы добьемся успеха», — сказал глава WADA Витольд Банька.

Читайте также
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Уехала в Москву, подружилась с Бузовой, бросила спорт и стала звездой
Футболист «Реала» подписал с «Интером» контракт до 2025 года
Матч ЧР с участием «Спартака» пройдет без системы VAR
Экс-футболист сборной Франции извинился за высказывание о Месси
Чемпионка мира заявила, что не исключает уход из сборной России
«Вобью лысую голову в настил»: Емельяненко обратился к Исмаилову
Чемпион мира 2018 года ушел от Этери Тутберидзе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь