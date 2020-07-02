WADA опубликовало стратегический план развития на пять лет

В мае 2019 года WADA инициировало разработку стратегического плана с обязательным получением отзывов от заинтересованных сторон: спортсменов, представителей спортивного движения и правительств стран мира, влиятельных лиц отрасли, а также национальных антидопинговых организаций и лабораторий, аккредитованных WADA.

WADA определило несколько стратегических приоритетов, среди которых активное привлечение спортсменов к разработке антидопинговой политики, сотрудничество со всеми, кто занимается борьбой с допингом, с целью обеспечить большую согласованность усилий всех и каждого, повышение осведомленности.

«Агентство будет продолжать сотрудничать со спортсменами и всеми нашими партнерами по всему миру в целях укрепления всемирной антидопинговой программы. Я привержен этому плану, в частности, в вопросах привлечения и расширения возможностей спортсменов в продвижении “чистого” спорта, а также обеспечения дополнительного финансирования, необходимого для того, чтобы вести борьбу с допингом в новую эру. Я уверен, что благодаря сотрудничеству и единству заинтересованных сторон мы добьемся успеха», — сказал глава WADA Витольд Банька.