«Живу на полтора миллиона»: Уткин рассказал о своих доходах
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал о своем заработке, который он может потратить на себя.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал о своем заработке, который он может потратить на себя.
«Моя прибыль? Я живу на полтора миллиона рублей в месяц.
«Есть еще такая история: женщина, с которой у нас не было отношений, работала со мной по жизни. Так получилось, что я вовлек ее в один проект, который не состоялся.
В апреле между Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьевым разгорелся конфликт, когда они оба неоднократно критически высказывались в адрес друг друга. Уткин даже вызывал своего оппонента на словесную дуэль по правилам