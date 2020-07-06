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15:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Живу на полтора миллиона»: Уткин рассказал о своих доходах

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал о своем заработке, который он может потратить на себя.

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Источник: РИА "Новости"

«Моя прибыль? Я живу на полтора миллиона рублей в месяц. Что-то откладываю, конечно. Это то, что остается мне, что я могу потратить по своему усмотрению. Я трачу не только на еду и приобретение вещей. У меня есть куча скелетов в шкафу. Какие-то люди, которым я помогаю, есть мама и сестра. Можно сказать, что я все зарабатываю через свои социальные сети, так будет правильнее. Еще у меня есть маркетинговая компания, которая меня естественным образом обслуживает», — рассказал Уткин в интервью Ксении Собчак на Youtube.

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«Есть еще такая история: женщина, с которой у нас не было отношений, работала со мной по жизни. Так получилось, что я вовлек ее в один проект, который не состоялся. Из-за него она ушла с работы. И сейчас она в сущности не работает, и я ей не могу предложить работу. Условно говоря, сейчас я ей просто плачу зарплату как нормальному редактору на ТВ. Я хочу ее пристроить, но пока у меня не получается», — добавил Уткин.

В апреле между Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьевым разгорелся конфликт, когда они оба неоднократно критически высказывались в адрес друг друга. Уткин даже вызывал своего оппонента на словесную дуэль по правилам рэп-баттла. Однако Соловьев отказался от словесного поединка и посоветовал комментатору «оглядываться по сторонам».

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