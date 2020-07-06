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6 июля, источник: БЕЛТА

Почти 400 человек войдут в белорусскую делегацию на I Играх стран СНГ

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 400 человек войдут в белорусскую делегацию на I Играх стран СНГ, заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук во время видеоконференции, которая прошла под эгидой Исполнительного комитета СНГ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе министерства.

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«Всего белорусская делегация будет насчитывать порядка 390 человек, включая тренеров, врачей, судей, административный аппарат, — сказал Сергей Ковальчук. — Спортсмены соскучились по соревнованиям. Они все мечтают встретиться с соперниками и помериться силами. Игры стран Содружества дают им для этого прекрасную возможность», — отметил глава Минспорта.

Участники видеоконференции обсудили ряд организационных и технических аспектов проведения игр и договорились в первой декаде августа провести в Казани семинар глав спортивных делегаций стран Содружества для ознакомления с объектами инфраструктуры состязаний.

Соревнования состоятся в Казани с 4 по 11 сентября. Для проведения игр будет задействовано 14 спортивных объектов, большинство из которых были построены к Универсиаде 2013 года.

Изначально Игры стран СНГ должны были пройти с 20 по 27 августа, однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой было принято решение о переносе соревнований на более поздний срок.

В состязаниях по 22 видам спорта примут участие атлеты в возрасте от 14 до 23 лет. В программу мультиспортивного форума включены: баскетбол (3×3), бокс, волейбол (пляжный), настольный теннис, художественная гимнастика, водное поло, дзюдо, бадминтон, плавание, спортивная борьба, самбо, фехтование, футбол (мини-футбол), борьба на поясах, корэш, каратэ, танцевальный спорт, армрестлинг, мас-рестлинг, гиревой спорт, тайский бокс, шахматы.

Всего планируется разыграть около 280 комплектов медалей.

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