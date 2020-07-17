Министр спорта: налоговый вычет на занятия спортом может появиться до конца 2020 года

Источник: РИА "Новости"

Налоговый вычет на занятия спортом, который позволит вернуть часть денег за абонемент в фитнес-клуб, может появиться в законодательстве до конца текущего года. Об этом заявил глава Минспорта России Олег Матыцин в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС.

Задачу о введении налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги ранее перед правительством поставил президент России Владимир Путин. Разработкой соответствующих изменений в законодательство занимается Минспорт и Минфин. Как ранее порталу «Будущее России. Национальные проекты» пояснили в пресс-службе Министерства финансов, чтобы внести изменения в Налоговый кодекс, сначала нужно внести изменения в закон «О физической культуре и спорте в РФ».