Министр спорта: налоговый вычет на занятия спортом может появиться до конца 2020 года
В минспорте надеются, что введение налогового вычета станет для россиян еще одним стимулом для занятий спортом и посещений
В минспорте надеются, что введение налогового вычета станет для россиян еще одним стимулом для занятий спортом и посещений
Налоговый вычет на занятия спортом, который позволит вернуть часть денег за абонемент в
Задачу о введении налогового вычета на
«С нашей стороны мы разработали проект поправок в федеральный закон “О физической культуре и спорте”, где планируется закрепить определение