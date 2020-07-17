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13:48 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты

Министр спорта: налоговый вычет на занятия спортом может появиться до конца 2020 года

В минспорте надеются, что введение налогового вычета станет для россиян еще одним стимулом для занятий спортом и посещений фитнес-клубов.

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Источник: РИА "Новости"

Налоговый вычет на занятия спортом, который позволит вернуть часть денег за абонемент в фитнес-клуб, может появиться в законодательстве до конца текущего года. Об этом заявил глава Минспорта России Олег Матыцин в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС.

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Задачу о введении налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги ранее перед правительством поставил президент России Владимир Путин. Разработкой соответствующих изменений в законодательство занимается Минспорт и Минфин. Как ранее порталу «Будущее России. Национальные проекты» пояснили в пресс-службе Министерства финансов, чтобы внести изменения в Налоговый кодекс, сначала нужно внести изменения в закон «О физической культуре и спорте в РФ».

«С нашей стороны мы разработали проект поправок в федеральный закон “О физической культуре и спорте”, где планируется закрепить определение физкультурно-оздоровительных услуг. Мы надеемся, что до конца года наша совместная работа с коллегами [из Минфина] будет успешно завершена, и налоговый вычет на занятия спортом появится в законодательстве и станет еще одним стимулом для людей ходить в спортзал», — сказал Матыцин.

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