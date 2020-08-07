Губерниев высмеял Родченкова за выпуск автобиографии

Ранее в продажу поступила автобиографическая книга Родченкова, в которой информатор WADA рассказал о допинге в России. В частности, экс-глава московской лаборатории заявил, что сборная СССР бойкотировала Игры-1984 потому, что не смогла спрятать собственную лабораторию допинг-контроля на борту корабля,

«Мне хочется напеть строчку замечательной песни: “Фантазер, ты меня называла”. Родченков и его хозяева уже пишут какую-то антиутопию. Ему не позавидуешь, ведь придется писать и второй том. Тут явно потребуется консультация Джоан Роулинг. Но второй том уже должен быть написан в стиле фэнтези. Читая все его высказывания, я понимаю, что страной, видимо, руководили не Леонид Брежнев, Михаил Горбачев и Борис Ельцин… Страной все это время руководил Родченков», — заявил Губерниев в интервью Championat.com.