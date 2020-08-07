Губерниев высмеял Родченкова за выпуск автобиографии
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил последние высказывания бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил последние высказывания бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Ранее в продажу поступила автобиографическая книга Родченкова, в которой информатор WADA рассказал о допинге в России. В частности,
«Мне хочется напеть строчку замечательной песни: “Фантазер, ты меня называла”. Родченков и его хозяева уже пишут
После отставки с поста директора московской лаборатории Родченков уехал в США, в интервью местной прессе объявил о «государственной системе» допинга в России, а позднее стал информатором WADA.