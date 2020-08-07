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18:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев высмеял Родченкова за выпуск автобиографии

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил последние высказывания бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в продажу поступила автобиографическая книга Родченкова, в которой информатор WADA рассказал о допинге в России. В частности, экс-глава московской лаборатории заявил, что сборная СССР бойкотировала Игры-1984 потому, что не смогла спрятать собственную лабораторию допинг-контроля на борту корабля,

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«Мне хочется напеть строчку замечательной песни: “Фантазер, ты меня называла”. Родченков и его хозяева уже пишут какую-то антиутопию. Ему не позавидуешь, ведь придется писать и второй том. Тут явно потребуется консультация Джоан Роулинг. Но второй том уже должен быть написан в стиле фэнтези. Читая все его высказывания, я понимаю, что страной, видимо, руководили не Леонид Брежнев, Михаил Горбачев и Борис Ельцин… Страной все это время руководил Родченков», — заявил Губерниев в интервью Championat.com.

После отставки с поста директора московской лаборатории Родченков уехал в США, в интервью местной прессе объявил о «государственной системе» допинга в России, а позднее стал информатором WADA.

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