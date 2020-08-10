В Минспорта рассказали о сроках рестарта КПЛ, как «Барыс» вернет легионеров и въезде иностранных клубов на матчи еврокубков

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время, как вам известно, действует двухнедельный карантин ( 3—16 августа 2020 года), в этой связи, вероятнее всего, возобновление игр казахстанской премьер-лиги состоится после завершения карантина», — заявили в министерстве.

На вопрос, почему многие европейские страны смогли возобновить свои чемпионаты, а Казахстан до сих пор нет, учитывая и то, что КФФ и ПФЛК готовы были провести его в одной локации и разработали санитарный протокол, включающий необходимые меры, для организации матчей, последовал такой ответ.

«Вопрос проведения игр в одной локации в настоящее время находится на рассмотрении в заинтересованных государственных органах», — сообщили в комитете.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

Ответили в Минспорта и о том, будет ли разрешено соперникам казахстанских клубов по еврокубкам, которые стартуют в августе, въезжать в Казахстан.

«В соответствии с Протоколом заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 6 августа 2020 года, заинтересованным государственным органам (МИИР, МИД, МВД, МЗ, Погранслужбе КНБ) поручено обеспечить въезд и выезд на территорию и с территории нашей страны соперникам казахстанских клубов, а также официальным лицам УЕФА с соблюдением санитарно-эпидемиологической безопасности», — отметили в комитете.

Также последовало пояснение по информации о возможном начале сезона в первой лиге с 12 августа.

«В настоящее время, как вам известно, действует двухнедельный карантин ( 3—16 августа 2020 года), в этой связи возобновление игр первой лиги будет рассмотрено после завершения карантина», — заявили в министерстве.

Отвечая на вопрос будут ли допущены болельщики на первый домашний матч Лиги наций с участием сборной Казахстана, который состоится 7 сентября в Алматы с команду Беларуси в комитете по делам спорта заявили следующее:

«Вопрос доступа болельщиков на трибуны будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране на момент проведения встречи с Беларусью. Также необходимо отметить, что подобные важные вопросы рассматриваются на заседании Межведомственной комиссии», — пояснили в комитете по делам спорта.

Касаемо «Барыс», а именно подготовки клуба к новому сезону в КХЛ, учитывая карантинные меры и решение вопроса о разрешении хоккеистам, в том числе и с казахстанскими паспортами, которые находятся за пределами страны, вернуться сюда, в Министерстве заявили следующее.

«Комитетом был направлен запрос в ХК “Барыс”. На основании предоставленной информации казахстанские хоккеисты приступают к предсезонной подготовке, они уже сдали тесты на коронавирус, получив результаты, приступили к традиционному медицинскому осмотру и тестам перед сезоном. Хоккеистов, находящиеся за границей, рассмотрят на заседании межведомственной комиссии», — добавили в комитете по делам спорта.

Помимо всего этого, в министерстве ответили, сделают ли для «Барыса» исключение и разрешат ли проведение тренировок в помещении, в частности на ледовой арене, и будет ли клуб принимать домашние матчи в Казахстане, если сезон стартует 2 сентября?

«На сегодняшний день в стране объявлен режим карантина. По выходу из него будет реализовываться поэтапное ослабление в соответствии с постановлениями Главного санитарного врача РК», — резюмировали в комитете по делам спорта и физической культуры.