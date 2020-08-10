Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ротор
Зенит
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер Д
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Севилья
Футбол. Еврокубки
10.08
Манчестер Юнайтед
Копенгаген
10
Футбол. Еврокубки
10.08
Интер
Байер
21
Все события
Фоторепортажи
13«Манчестер Сити» выбил «Реал» из Лиги чемпионов
9«Бавария» во второй раз подряд разгромила «Челси»
10 августа, источник: Vesti.kz

В Минспорта рассказали о сроках рестарта КПЛ, как «Барыс» вернет легионеров и въезде иностранных клубов на матчи еврокубков

Возобновление чемпионата Казахстана по футболу произойдет, вероятнее всего, после завершения карантина, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК. В ведомстве также рассказали о порядке начала подготовки «Барыса» к новому сезону в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) при пандемии коронавируса.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время, как вам известно, действует двухнедельный карантин (3—16 августа 2020 года), в этой связи, вероятнее всего, возобновление игр казахстанской премьер-лиги состоится после завершения карантина», — заявили в министерстве.

На вопрос, почему многие европейские страны смогли возобновить свои чемпионаты, а Казахстан до сих пор нет, учитывая и то, что КФФ и ПФЛК готовы были провести его в одной локации и разработали санитарный протокол, включающий необходимые меры, для организации матчей, последовал такой ответ.

«Вопрос проведения игр в одной локации в настоящее время находится на рассмотрении в заинтересованных государственных органах», — сообщили в комитете.

Барыс (Нур-Султан)

Ответили в Минспорта и о том, будет ли разрешено соперникам казахстанских клубов по еврокубкам, которые стартуют в августе, въезжать в Казахстан.

«В соответствии с Протоколом заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 6 августа 2020 года, заинтересованным государственным органам (МИИР, МИД, МВД, МЗ, Погранслужбе КНБ) поручено обеспечить въезд и выезд на территорию и с территории нашей страны соперникам казахстанских клубов, а также официальным лицам УЕФА с соблюдением санитарно-эпидемиологической безопасности», — отметили в комитете.

Также последовало пояснение по информации о возможном начале сезона в первой лиге с 12 августа.

«В настоящее время, как вам известно, действует двухнедельный карантин (3—16 августа 2020 года), в этой связи возобновление игр первой лиги будет рассмотрено после завершения карантина», — заявили в министерстве.

Отвечая на вопрос будут ли допущены болельщики на первый домашний матч Лиги наций с участием сборной Казахстана, который состоится 7 сентября в Алматы с команду Беларуси в комитете по делам спорта заявили следующее:

Читайте также
«Барыс» тоже снимется? Три хоккейных клуба из Казахстана решили уйти из российской лиги

«Вопрос доступа болельщиков на трибуны будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране на момент проведения встречи с Беларусью. Также необходимо отметить, что подобные важные вопросы рассматриваются на заседании Межведомственной комиссии», — пояснили в комитете по делам спорта.

Касаемо «Барыс», а именно подготовки клуба к новому сезону в КХЛ, учитывая карантинные меры и решение вопроса о разрешении хоккеистам, в том числе и с казахстанскими паспортами, которые находятся за пределами страны, вернуться сюда, в Министерстве заявили следующее.

«Комитетом был направлен запрос в ХК “Барыс”. На основании предоставленной информации казахстанские хоккеисты приступают к предсезонной подготовке, они уже сдали тесты на коронавирус, получив результаты, приступили к традиционному медицинскому осмотру и тестам перед сезоном. Хоккеистов, находящиеся за границей, рассмотрят на заседании межведомственной комиссии», — добавили в комитете по делам спорта.

Помимо всего этого, в министерстве ответили, сделают ли для «Барыса» исключение и разрешат ли проведение тренировок в помещении, в частности на ледовой арене, и будет ли клуб принимать домашние матчи в Казахстане, если сезон стартует 2 сентября?

«На сегодняшний день в стране объявлен режим карантина. По выходу из него будет реализовываться поэтапное ослабление в соответствии с постановлениями Главного санитарного врача РК», — резюмировали в комитете по делам спорта и физической культуры.

Напомним, что предположительной датой возобновления чемпионата Казахстана называлось 3 августа, но жесткие карантинные меры были продлены до 17 числа. Впервые премьер-лига была приостановлена 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля. Рестарт КПЛ планировался в Алматы и Талгаре, появился даже календарь на ближайшие четыре тура.

Добавим, что «Барыс» уже начал подготовку к сезону, которая откладывалась несколько раз из-за введенного в Казахстане карантина, но пока не собрался в полном составе. Также неизвестно, в каком городе команда будет проводить домашние матчи. Регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября. С календарем «Барыса» можно ознакомиться здесь.

Читайте также
Казахстанский защитник "Барыса" сыграл свадьбу
Казарцев прокомментировал свои решения в игре «Спартак» — «Сочи»
Матчами с участием «Зенита» и «Локо» завершится первый тур РПЛ
«Интер» и «МЮ» сделали шаг к финалу мечты в Лиге Европы
Роман Широков принес извинения избитому судье
«Я надеялся на Кокорина». Семак – о трансферах и видео Дзюбы
«Ливерпуль» объявил о переходе защитника «Олимпиакоса»
Газзаев: Заговора против «Спартака» нет, проблема в другом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь