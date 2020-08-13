Денег нет, но вы бегите

Источник: Reuters

Исследование BBC выявило целый ряд серьезных проблем, с которыми сталкиваются элитные спортсменки. Наиболее распространенными формами дискриминации в женском спорте в настоящее время являются неравная оплата труда, преследование и троллинг спортсменок в социальных сетях, недостаточное освещение женских соревнований в СМИ.

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Помимо этого, спортсменки страдают от дискриминации, связанной с особенностями женского организма.

BBC опубликовал очередное исследование Elite British Sportswomen’s survey, для участия в котором были привлечены более 500 британских атлеток топ-уровня, представляющих 39 спортивных дисциплин. Они ответили на вопросы, позволившие определить наиболее часто встречающиеся в настоящее время формы дискриминации в женском спорте. В число проблем, которые респондентками ощущаются наиболее остро, вошла дискриминация в оплате труда по гендерному признаку.

Выяснилось, что 86% из них зарабатывают в год менее £30 тыс., 60% — менее £10 тыс. Причем в статьи дохода для подавляющего большинства — 77% — не входят призовые деньги, а также финансовая поддержка от государственных структур или клубов. Это значит, что большая часть опрошенных британских атлеток не может позволить себе сосредоточиться только на спортивной карьере и вынуждена искать дополнительные источники дохода.

На вопрос, получают ли спортсменки достаточно в сравнении со спортсменами и могут ли они назвать оплату их труда адекватной, отрицательный ответ дали 84% опрошенных девушек.

В обзоре, который был опубликован Forbes около года назад, было отмечено, что одним из немногих видов спорта, где контраст в оплате труда спортсменов и спортсменок является не таким резким, является теннис. Куда хуже для женщин обстоят дела в командных видах спорта: например, в сезоне-2018/19 максимальная зарплата в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) составила $117 тыс., в то время как самая высокая зарплата в НБА перевалила за $37 млн.

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Примерно такая же ситуация и в футболе. Ранее американские футболистки, одержавшие победу на последнем чемпионате мира, подали коллективный иск к национальной федерации футбола о неравной оплате труда. Спортсменки, возглавляемые олимпийской чемпионкой Алекс Морган, утверждали, что они получают более низкую зарплату и вынуждены тренироваться в худших условиях, нежели футболисты, хотя мужская сборная США в 2018 году даже не смогла отобраться на свое первенство. Американки настаивали на выплате им компенсации в размере $66 млн, однако суд требование девушек не удовлетворил.

BBC рассказывает историю победительницы Паралимпийских игр-2014 в супергигантском слаломе Келли Галлахер. «Лыжные гонки для мужчин и женщин без инвалидности одинаковы с точки зрения вознаграждения. Так должно быть и у нас, особенно если учесть, что речь идет о спорте для людей с ограниченными возможностями, где нет реальных призовых и ощущается острая нехватка спонсоров», — рассказала BBC Галлахер.

Значительная часть респонденток убеждены, что разница в оплате труда женщин и мужчин объясняется недостаточным вниманием СМИ к освещению женских турниров. Такой точки зрения — «медиа делают мало для продвижения женского спорта» — придерживаются 85% опрошенных девушек. Примерно столько же респонденток считают, что СМИ «по-разному освещают» женские и мужские соревнования.

Во многом определение «по-разному» подразумевает сексуальную объективизацию, жертвами которой становятся девушки. Почти треть опрошенных спортсменок (это вдвое больше, нежели показал опрос 2015 года) сталкивались с троллингом в социальных сетях, получали от своих фолловеров негативные сообщения и комментарии.

Футболистка Рэйчел Ньюбро рассказала BBC о том, что «часто получает сообщения, которые не связаны с футболом, от случайных людей». Регбистке Элинор Сноусилл приходилось блокировать пользователей, которые каким-то образом определили ее местоположение и затем могли преследовать девушку.

Еще одна спортсменка — олимпийская чемпионка по хоккею на траве Сюзанна Таунсенд — получала пожелания «попасть в ад» за публикации в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Еще ряд трудностей, с которыми на регулярной основе сталкиваются респондентки, связаны с особенностями женского организма. Почти 30% опрошенных девушек сообщили о том, что они вынуждены были принимать противозачаточные препараты для регулирования менструального цикла, что привело к нежелательным последствиям, 4% «сделали аборт, потому что чувствовали, что ребенок может повлиять на спортивную карьеру». Спортсменки отметили также, стадионы и спортивные залы не всегда оказываются «обеспечены всеми необходимыми условиями», из-за чего девушки не могут чувствовать себя достаточно комфортно.