Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Бавария
Хоккей. НХЛ
22:00
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Ахмат
20
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Химки
11
Хоккей. НХЛ
15.08
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Премьер-лига
18:00
Арсенал Т
Уфа
23
Хоккей. НХЛ
15.08
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
15.08
Калгари Флэймз
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
10Дубля Роналду не хватило: «Лион» прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов
13Вспышка гнева в Черкизове. Кадры общения Кикнадзе и фанатов «Локо»
18:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Опубликованы доходы министра спорта РФ Матыцина за 2019 год

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Доход министра спорта России Олега Матыцина, вступившего в должность в январе этого года, в 2019 году составил 934 725 рублей, следует из опубликованной на сайте правительства декларации о доходах.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Матыцин указом президента РФ Владимира Путина был назначен на пост министра спорта России 21 января, в этой должности он сменил Павла Колобкова. В 2015 году Матыцин возглавил Международную федерацию студенческого спорта (FISU), также он является почетным президентом Российского студенческого спортивного союза (РССС).

По данным декларации, в индивидуальной собственности Матыцина находится квартира, также он владеет легковым автомобилем Toyota Land Cruiser 150. Его супруге принадлежит земельный участок, жилой дом и квартира, ее доход за год составил 1,049 миллиона рублей. Помимо этого, в собственности супруги министра спорта России есть легковой автомобиль Suzuki SX4.

Читайте также
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
Гол Нобоа спас «Сочи» от поражения в матче против «Химок»
«Уфа» и «Арсенал» забили пять голов в матче чемпионата России
Как не потеряться в мире ставок: помогаем разобраться
Веретенников будет исполнять обязанности Слуцкого в «Рубине»
Transfermarkt признал Карпина лучшим тренером прошлого сезона
ПСЖ оштрафован по итогам матча Лиги чемпионов с «Аталантой»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь