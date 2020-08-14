Опубликованы доходы министра спорта РФ Матыцина за 2019 год

Матыцин указом президента РФ Владимира Путина был назначен на пост министра спорта России 21 января, в этой должности он сменил Павла Колобкова. В 2015 году Матыцин возглавил Международную федерацию студенческого спорта (FISU), также он является почетным президентом Российского студенческого спортивного союза (РССС).

По данным декларации, в индивидуальной собственности Матыцина находится квартира, также он владеет легковым автомобилем Toyota Land Cruiser 150. Его супруге принадлежит земельный участок, жилой дом и квартира, ее доход за год составил 1,049 миллиона рублей. Помимо этого, в собственности супруги министра спорта России есть легковой автомобиль Suzuki SX4.