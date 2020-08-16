Ронни О’Салливан стал шестикратным чемпионом мира по снукеру

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Для 44-летнего О’Салливана это шестой титул чемпиона мира. Ранее он завоевал титулы в 2001, 2004, 2008, 2012 и 2013 годах.

Для Уилсона прошедший финал чемпионата мира стал первым в карьере. В четвертьфинале Кайрен выбил из борьбы англичанина Джадда Трампа, который завоевал титул в прошлом году.