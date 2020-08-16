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22:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Ронни О’Салливан стал шестикратным чемпионом мира по снукеру

Англичанин Ронни О’Салливан стал победителем чемпионата мира по снукеру, который прошёл в Шеффилде (Англия). В финале он уверенно обыграл соотечественника Кайрена Уилсона со счётом 18:8.

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Источник: Reuters

Для 44-летнего О’Салливана это шестой титул чемпиона мира. Ранее он завоевал титулы в 2001, 2004, 2008, 2012 и 2013 годах.

Для Уилсона прошедший финал чемпионата мира стал первым в карьере. В четвертьфинале Кайрен выбил из борьбы англичанина Джадда Трампа, который завоевал титул в прошлом году.

По количеству побед на чемпионатах мира Ронни сравнялся с валлийцем Рэем Риардоном и англичанином Стивом Дэвисом. За карьеру О’Салливан выполнил 15 максимальных брейков (набрал максимально возможные 147 очков за фрейм). Это лучший результат в истории.

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