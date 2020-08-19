Губерниев высказался об ушедших в политику спортсменах

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, некоторые спортсмены, которые сейчас находятся в Государственной Думе, могли бы заниматься чем-то другим. Журналист привел в пример ушедших в политику биатлонистов Сергея Чепикова, Владимира Драчева и Антона Шипулина. По его мнению, эти люди могли бы приносить пользу стране, находясь рядом со спортом.

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Губерниев также вспомнил о политической карьере олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой. Комментатор не смог рассказать, чем отметилась спортсменка за семь лет работы в Госдуме.