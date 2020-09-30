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17:23 (мск), источник: ТАСС

Члены сборных России и Москвы из спортшкол смогут тренироваться и соревноваться в каникулы

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Спортсмены из спортшкол, входящие в составы сборных команд России и Москвы, продолжат тренироваться и участвовать в соревнованиях по индивидуальному плану, несмотря на объявленные в столице каникулы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в соответствующем документе Департамента спорта Москвы, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 по 18 октября вводятся каникулы для учащихся образовательных учреждений, полномочия и функции учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Москвы. Это учреждения, предоставляющие начальное, основное и среднее общее образование, дополнительное образование, а также осуществляющие спортивную подготовку.

«В указанный период проведение тренировочного и соревновательного процессов для членов спортивных сборных команд города Москвы и членов сборных спортивных команд России осуществлять в соответствии с индивидуальными планами подготовки при соблюдении требований Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве», — говорится в документе.

Также отмечается, что для тех спортсменов, которые будут отправлены на каникулы, рекомендуется обеспечение тренировок в онлайн-формате.

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