Члены сборных России и Москвы из спортшкол смогут тренироваться и соревноваться в каникулы

Источник: РИА "Новости"

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 по 18 октября вводятся каникулы для учащихся образовательных учреждений, полномочия и функции учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Москвы. Это учреждения, предоставляющие начальное, основное и среднее общее образование, дополнительное образование, а также осуществляющие спортивную подготовку.

«В указанный период проведение тренировочного и соревновательного процессов для членов спортивных сборных команд города Москвы и членов сборных спортивных команд России осуществлять в соответствии с индивидуальными планами подготовки при соблюдении требований Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве», — говорится в документе.