Путин поручил решить вопрос по программе развития детского спорта
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин поручил профильным министерствам в течение месяца решить вопрос по программе развития детского и юношеского спорта в России.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин поручил профильным министерствам в течение месяца решить вопрос по программе развития детского и юношеского спорта в России.
На заседании совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Путин отметил, что тренер — такой же педагог, как и учитель физкультуры в школе, и все организации, где дети занимаются спортом, — по сути своей образовательные.
В сфере образования у нас, допустим, запрещена работа с детьми для людей, которые имеют судимости. Но это только в сфере образования. Мы уже говорили, что необходимо гармонизировать все эти отношения. Но все это завязло в межведомственных дискуссиях.
«Я прошу Министерство спорта, Министерство науки, высшего образования и Министерство просвещения расставить здесь все точки над i и решить все вопросы в течение месяца по согласованию этих позиций», — сказал Путин.
Также он поручил подготовить доклад о ходе реализации межведомственных программ развития детского и юношеского спорта для обсуждения на следующем заседании совета.