Путин поручил решить вопрос по программе развития детского спорта

В сфере образования у нас, допустим, запрещена работа с детьми для людей, которые имеют судимости. Но это только в сфере образования. Мы уже говорили, что необходимо гармонизировать все эти отношения. Но все это завязло в межведомственных дискуссиях.

Владимир Путин Президент РФ