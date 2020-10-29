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29 октября, источник: Vesti.kz

Не только футбол на стадионах. Реанимирована соревновательная деятельность казахстанского спорта

Биться за награды и медали мешала пандемия.

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Хорошие новости для любителей казахстанского спорта, а также для тех, кому безразличен футбол. На стадионы, арены и залы возвращаются соревнования. Уже стартовали некоторые республиканские турниры. Еще несколько запланированы. К ним спортсмены усиленно готовятся.

Подробности — в материале Vesti.kz.

На фоне всех событий, связанных с продолжающейся пандемией, старт чемпионата Казахстана по футболу стал настоящим событием. Пусть в сокращенном формате, в непривычных условиях, но все-таки хоть какое-то зрелище (по телевизору).

Сделано это было точно на зависть остальной части всего казахстанского спорта. Ведь многим было «отказано» не то, что в прошении соревноваться, но и проводить тренировочные сборы, собираться командами.

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В общем, футбол стартовал, успешно продолжается. Даже борьба обозначилась, появился шанс на то, что в стране появится новый чемпион за последние несколько лет.

Постепенно стал возвращаться к жизни и остальной сегмент спортивной деятельности. В частности, состоялись командные выезды на тренировочные базы, наметились соревновательные перспективы. Правда, не в стране, а за рубежом.

Однако, чтобы выехать, следует получить специальное разрешение в ответственных за это государственных органах, пройти многочисленные процедуры.

Теперь же ситуация несколько поменялась. Федерации с радостью объявляют о проведении чемпионатов Казахстана, которых так не хватало хотя бы для того, чтобы корректировать состав, контролировать уровень готовности.

Так, 28 октября, например, начался чемпионат страны по стрельбе из лука. Также проходит розыгрыш медалей в соревнованиях по хоккею на траве. Своим чередом проходит ЧРК по хоккею с шайбой, баскетболу, волейболу.

Впереди намечены старты по титульным видам спорта: борьбе, боксу, тяжелой атлетике. Боксерам и вовсе предстоит биться за место в составе сборной Казахстана. Так что оставшиеся месяцы года будут намного интереснее и насыщеннее, в отличии от лета.

Спортивная «реанимация» идет полным ходом.

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