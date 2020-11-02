Путин: «Матч ТВ» стал безусловным лидером среди спортивных СМИ

«Уверен, что вместе с вами этот юбилей отмечают ваши преданные зрители, а также многочисленные любители спорта в нашей стране. Ведь за прошедшие годы “Матч ТВ” стал безусловным лидером среди спортивных СМИ, обогатил отечественное телевидение яркими, содержательными информационными и просветительскими проектами», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что телеканал способствует популяризации спорта и физкультуры, ценностей здорового образа жизни, размещая в сетке вещания самые свежие новости, интервью с легендарными чемпионами, кумирами миллионов, рассказывая о больших событиях в мире спорта.

«И конечно, важно, что коллектив телеканала всегда с искренним уважением относится к своей аудитории, стремится учитывать ее интересы и запросы. Отмечу, что растущая популярность “Матч ТВ” — результат слаженной работы его команды, объединяющей талантливых, увлеченных людей, настоящих профессионалов своего дела», — добавил он.