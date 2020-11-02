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19:37 (мск), источник: ТАСС

Путин: «Матч ТВ» стал безусловным лидером среди спортивных СМИ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил телеканал «Матч ТВ» с пятилетием создания. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

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Источник: Reuters

«Уверен, что вместе с вами этот юбилей отмечают ваши преданные зрители, а также многочисленные любители спорта в нашей стране. Ведь за прошедшие годы “Матч ТВ” стал безусловным лидером среди спортивных СМИ, обогатил отечественное телевидение яркими, содержательными информационными и просветительскими проектами», — говорится в сообщении.

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Президент отметил, что телеканал способствует популяризации спорта и физкультуры, ценностей здорового образа жизни, размещая в сетке вещания самые свежие новости, интервью с легендарными чемпионами, кумирами миллионов, рассказывая о больших событиях в мире спорта.

«И конечно, важно, что коллектив телеканала всегда с искренним уважением относится к своей аудитории, стремится учитывать ее интересы и запросы. Отмечу, что растущая популярность “Матч ТВ” — результат слаженной работы его команды, объединяющей талантливых, увлеченных людей, настоящих профессионалов своего дела», — добавил он.

«Матч ТВ» — российский телеканал спортивной тематики. Включен в пакет обязательных к распространению на территории РФ общедоступных теле- и радиоканалов. Начал вещание 1 ноября 2015 года на частоте телеканала «Россия-2».

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