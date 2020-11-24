Человек против машины: силачи провели соревнования без зрителей в Крыму
Нести машину, тянуть грузовик, переворачивать 100-килограммовую покрышку. Что нужно, чтобы победить в соревновании силачей?
Нести машину, тянуть грузовик, переворачивать 100-килограммовую покрышку. Что нужно, чтобы победить в соревновании силачей?
22 ноября прошли соревнования силачей в Крыму.
Для победы нужно было перенести машину весом 405 кг как можно дальше, за веревку оттянуть грузовик на 20 метров и за минуту 10 раз перевернуть покрышку весом 100 кг.
Комментарий от победителя соревнований — в видео Русской службы