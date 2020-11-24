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15:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

Человек против машины: силачи провели соревнования без зрителей в Крыму

Нести машину, тянуть грузовик, переворачивать 100-килограммовую покрышку. Что нужно, чтобы победить в соревновании силачей?

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22 ноября прошли соревнования силачей в Крыму.

Для победы нужно было перенести машину весом 405 кг как можно дальше, за веревку оттянуть грузовик на 20 метров и за минуту 10 раз перевернуть покрышку весом 100 кг.

Из-за коронавируса соревнования проходили без зрителей.

Комментарий от победителя соревнований — в видео Русской службы Би-би-си.

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