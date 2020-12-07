Подарки для спортсменов и тех, кто любит спортивный стиль

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А теплые мужские ботинки подойдут как для повседневной носки, так и для долгих зимних походов. Практичный и универсальный выбор подарка по хорошей скидке!

Что пишут в отзывах: Хорошие, как раз для холодной сырой осени. Упакованы хорошо. Протестировал ботинки, по тайге 4 суток, более 25 км. Выдержали стирку в стиральной машине! Зарекомендовали себя отлично. Посмотреть другие отзывы

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Отличная возможность купить сенсорные перчатки с хорошей скидкой. С ними не придется морозить руки каждый раз, когда нужно воспользоваться телефоном зимой на открытом воздухе.

Что пишут в отзывах: Все прекрасно, все вовремя, все по размеру. Я доволен. Спасибо. Посмотреть другие отзывы

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Очень теплый спортивный костюм из натурального хлопка — идеальная находка для холодной осени и зимы. Продавец предлагает красивую гамму цветов на выбор: сиреневый, розовый, голубой, нежно-желтый, бежевый.

Что пишут в отзывах: Мягкий, теплый, просторный, для прогулок с ребенком вообще топ. Спасибо продавцу. Пришел быстро. Недели за 2, а то и раньше. Посмотреть другие отзывы

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Аэрогель известен тем, что это самый легкий материал на Земле, обладающий замечательной теплоизоляцией. Благодаря этому его используют как наполнитель для одежды альпинистов. Куртки с аэрогелем не боятся сильных морозов, но при этом очень тонкие и легкие. Куртка с аэрогелем от Xiaomi — практически скафандр космонавта с небольшой разницей: в этом «скафандре» можно и на пробежку, и в офис, и на свидание.

Что пишут в отзывах: Куртка тонкая. По виду осенняя. Не знаю, как проверить утеплитель, так как он не чувствуется. Зимой будет видно, насколько оправдана цена. Доставили быстро. Продавцу спасибо. Посмотреть другие отзывы

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Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Во время распродажи продаются с большой скидкой, успейте купить!

Что пишут в отзывах: Функционал, как на обычном фитнес-браслете, но форм-фактор посолиднее и посимпатичнее. Звонящего абонента часы определяет, смс показывает, душ в них принимать можно. Будильник работает, шагомер тоже. Посмотреть другие отзывы

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Хороший набор фитнес-лент способен заменить практически целый тренажерный зал. Идеально подходят для занятий дома, с ними легко тренироваться, и они занимают мало место, удобны в хранении и дают отличный результат. Также ленты можно легко взять с собой в отпуск или командировку.

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Фитнес-ленты Узнать цену

Удобный электромассажер для шеи поможет вам расслабиться после усиленной тренировки или непростого рабочего дня. Массажер работает от батареек и имеет 15 разных режимов, от самых легких до максимально интенсивных. Просто наденьте тренажер на шею — и расслабляйтесь.

Что пишут в отзывах: Абалденный масажер, мне и сыну очень понравился, далеко не слабый, не на полную мощность использовали. На нормальной мощности расслабляет клёво, и спина меньше стала с шеей болеть. Советую, у кого сидячая работа без движения особого, класс! Посмотреть другие отзывы

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Электромассажер для шеи Узнать цену

Надежная ветровка должна не только защищать от дождя и ветра, но и дышать, чтобы телу было комфортно в любой ситуации. В этой спортивной куртке из экологической серии Xiaomi предусмотрены специальные невидимые каналы вентиляции, которые выводят излишки тепла при активной прогулке или занятиях спортом.

Что пишут в отзывах: Крутая куртка, заказывайте на размер больше. Посмотреть другие отзывы

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Непромокаемая спортивная куртка Xiaomi Узнать цену

Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?

Что пишут в отзывах: Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила. Посмотреть другие отзывы

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Беспроводные наушники Узнать цену

Отличные кроссовки для трекинга и походов. Удобные и яркие (хотя можно выбрать и более сдержанную расцветку). Подойдут и для длительных походов и для коротких прогулок на природе. Да и в городе будут неплохо смотреться.

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Кроссовки для походов Узнать цену

Отличный осенний жилет всего за одну минуту спасет от нелетной погоды на рыбалке, в походе или во время долгой прогулки по городу. А все потому, что он с электрическим подогревом, который действует практически мгновенно! Заряжается очень просто — с помощью кабеля USB.

Что пишут в отзывах: Отличный товар, все как описано. Заказывал средний размер, сидит хорошо, но лучше покупайте на размер больше. Посмотреть другие отзывы

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Безрукавка с подогревом по суперцене Узнать цену

Почему стоит купить: Потому что вряд ли вы сейчас можете пойти потренироваться в зале, дома заниматься не так уж и удобно, а форму надо как-то поддерживать. Тренажер снабжен аккумулятором, батарейки ему не нужны (зато USB -кабель в комплекте). Производитель обещает до четырех часов работы после часа зарядки и обещает заметный эффект после 8−10 недель использования тренажера.

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Электротренажер для пресса Узнать цену

Небольшой тренажер с присоской занимает совсем мало места, но с его помощью можно выполнять множество упражнений: качать пресс, мышцы рук и спины, стоять в планке и многое другое.

Что пишут в отзывах: Товар соответствует фото! Заказ занял 1 месяц, чтобы прибыть. Посмотреть другие отзывы

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Универсальный тренажер для фитнеса Узнать цену

Почему стоит купить: Симпатичные простые легкие кроссовки на каждый день. Идеально для спортзала и бега. Несколько расцветок и широкий размерный ряд. И, конечно, очень классная цена!

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Легкие кроссовки Узнать цену

Небольшой компактный приборчик, замеряющий уровень сатурации крови кислородом (колоть и выжимать из себя кровь не придется). Будет полезно для контроля кардиотренировок. Пригодится людям с заболеваниями легких, а в эпоху пандемии коронавируса так и вообще всем.

Что пишут в отзывах: Очень быстро работает, есть плетизмография, и, что очень удобно, звуковой сигнал при отклонениях от нормы. Посмотреть другие отзывы

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Пульсоксиметр Узнать цену

Чтобы больше не мучиться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.

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Магнитные шнурки Узнать цену

Необычный спортивный костюм будет привлекать к вам внимание и на улице, и в тренажерном зале. Подойдут в качестве отличного незаурядного подарка для бегунов. Буквенные принты не оставят никого равнодушными, брюки на эластичной резинке, а сам материал из полиэстра, достаточно теплый и комфортный для прохладной погоды. Прямо сейчас продается с огромной скидкой — больше 50%!

Что пишут в отзывах: Доставка быстрая в указанные сроки, по цвету, мы брали зелёный, цвет не такой ярко-едкий как на картинки, обычный зелёный, и смотрится отлично. По размеру на свой 50 р взяли XL, так как писали, что больше мерит. Сел идеально. Качество отличное, мужу понравилось. Посмотреть другие отзывы

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Яркий спортивный костюм Узнать цену

Почему стоит купить: Надежные кроссовки для активного отдыха и походов с характерным дизайном. Подойдут и для ношения в городе и вообще довольно универсальны. Обратите внимание, на них сейчас отличная скидка.

Что пишут в отзывах: Отличные кроссовки! По размеру как раз. Качество хорошее. Заказом доволен. Со скидками и купонами за 1500р у нас такого точно не купить! Посмотреть другие отзывы

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Мужские кроссовки Узнать цену

Классная спортивная сумка со специальным отделением для обуви и отдельным непромокаемым карманом, в который можно положить что-нибудь мокрое или проливающееся, и не бояться за остальные вещи (непромокаемый карман есть только в сумках размером L и XL). Маленькая сумка подойдет для походов в спортзал, а вот с большой уже можно отправляться в поездки на несколько дней. Можно выбрать из трех размеров и нескольких расцветок, так что подойдет каждому!

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Спортивная сумка Узнать цену

Женский легкий и тонкий пуховик — суперрешение для осени и зимы. Компактно складывается и упаковывается в небольшой чехол, удобно брать с собой в поездки или хранить дома. Можно выбрать из множества расцветок.

Что пишут в отзывах: Супер! Куртка что надо! Я очень довольна покупкой, такое редко бывает. Брала 6 на свой 52−54. Идеально подошло. Быстро пришла. Сшита хорошо. Спасибо продавцу. Рекомендую. Посмотреть другие отзывы

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Легкий пуховик Узнать цену

Хорошо, когда есть выбор. Сайклинг или йога? Пилатес или бег? Эта быстросохнущая футболка дает много вариантов для тренировок. Дышащий материал сохранит ощущение сухости, комфорта и уверенности в себе. А с ускоренной доставкой ваш товар не заставит себя долго ждать!

Что пишут в отзывах: Рост 187, вес 85. Заказал L, т.к побоялся, что XL будет слишком длинная (был такой опыт). И как раз по длине мне подошла отлично. А вот в обхвате груди и рук чутка сдавливает, можно было бы пошире. Благо тянется хорошо. Посмотреть другие отзывы.

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Быстросохнущая футболка Узнать цену

Этот теплый детский костюм станет спасением любого родителя! Теперь можно не думать. во что одеть ребенка, чтобы тот чувствовал себя комфортно в нашу переменчивую погоду. Согреет и осенью, и зимой, а яркие принты точно понравятся вашим детям.

Что пишут в отзывах: Офигенный костюм. Стал моим любимцем. Обратила внимание, что уже свитер комбинирую с другими брюками, юбкой. Идеальный для жизни ребенка. Посмотреть другие отзывы.

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Теплый детский костюм Узнать цену

Отличная идея спортивного подарка спортивному человеку! В таких кроссовках Xiaomi заниматься бегом — одно удовольствие. Дышащие, легкие и прочные, в них будет идеально пройтись и просто до ближайшего магазина.

Что пишут в отзывах: Кросовки хорошие, качество хорошее. У меня 41 размер, заказал 42, на полразмера великоваты. Продавец отправил сразу. Только доставка была полтора месяца, но это не страшно и на качество не влияет. Рекомендую и продавца и кроссы! Посмотреть другие отзывы.

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Кроссовки для бега Узнать цену

В качестве зимнего спортивного подарка вы можете взять утепленную куртку и брюки из полиэстра. Такой костюм будет максимально удобен в изучении любых горных склонов или лыжных трасс. Супербыстрая доставка из России. Удобство лыжного костюма еще и в том, что брюки и куртку можно носить как отдельный элемент одежды. А уж в каких видах спорта вы найдете им применение, уже вам решать!

Что пишут в отзывах: Все отлично! Муж доволен! Носит размер 52−54, вес 87 кг, рост 170 см, взяла XXL. Четко в размер, но лучше не поправляться. С липучками на капюшоне разобрались, застегиваются не одна сторона к другой как обычно под подбородком, а крепятся в скрытых отверстиях (кармашках) на воротнике. Мега быстрая доставка за 3 дня из россии IML. Посмотреть другие отзывы.

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Лыжный костюм Узнать цену

А с этой обувью вы точно не пропадете! Подойдет как для походов, так и для альпинизма. Размерная сетка стандартная, можете смело брать свой обычный размер. И да, успевайте на скидку в полцены! Эти ботинки будут отличным подарком, тем более, что придет он по ускоренной доставке.

Что пишут в отзывах: Покупаю уже в третий раз: сын вторые сменил по причине роста ноги. Ходил 2 сезона в Якутске, качество отличное за небольшие деньги, быстрая обработка заказа и доставка. Спасибо продавцу за дополнительные стельки. Посмотреть другие отзывы.

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Нескользящие кроссовки Узнать цену

Протезно-ортопедические изделия поддерживают и корректируют положение стопы. Идеально подходят для профилактики и лечения плоскостопия, а также используются в комплексном лечении проблем суставов и позвоночника. Кажется, это незаменимая вещь не только спортсменам, но и каждому человеку, особенно при сидячей работе. Стельки из дышащего материала хорошо впитывают влагу, и не дают неприятным запахам просочиться сквозь обувь. Супербыстрая доставка сразу из России.

Что пишут в отзывах: Спасибо большое. Всё как в описании. Качество хорошее. Носочки и лейкопластырь в подарок. Однозначно рекомендую. Посмотреть другие отзывы.

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Ортопедические стельки Узнать цену

В таком черном тонком спортивном костюме вы будто со всей серьезностью заявляете, как много вас связывает со спортом, и как серьезно вы к нему настроены. В комплект входят сразу пять элементов одежды. Низкая цена костюма и ускоренная доставка еще раз подсказывают, что это именно то, что вам нужно на пути к здоровому телу!

Что пишут в отзывах: За эти деньги даром, так как качество отличное. Швы ровные, нитки не торчат, материал плотный и гладкий. На 52 размер взял XL, сели отлично. Посмотреть другие отзывы.

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Мужской спортивный костюм Узнать цену

Складная умная беговая дорожка станет отличной альтернативой походам в зал или пробежке на улице. По сравнению со стандартными тренажерами экономит до 90% пространства, может легко складываться и храниться, а износостойкий противоскользящий беговой ремень и многослойная конструкция с шумоподавлением позволяет комфортно ходить или бегать трусцой дома или в офисе, не мешая семьям, соседям, коллегам или даже себе. А с доставкой из России этот спортинвентарь быстрее окажется на месте!

Что пишут в отзывах: Дорожка приехала за 3 дня. Ребята подняли, занесли. Коробка тяжелая, дорожка тоже тяжелая, ее легко можно закатить под что-то, но только прямо, боком тяжело. Работает отлично, тихо. Очень удобно. Посмотреть другие отзывы.

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Компактная беговая дорожка Узнать цену

Флисовые водонепроницаемые перчатки подойдут для всей семьи, нужно лишь свериться с размерной сеткой продавца. Станут отличным помощником в зимнем отдыхе, а ускоренная доставка не заставит себя долго ждать.

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Ветрозащитный, водонепроницаемый зимний костюм станет ярким воспоминанием очередного зимнего сезона. В таких куртке и штанах — и на сноуборд, и на лыжи! Вы будете самой яркой на склоне, даже если не делаете крутые трюки. Супербыстрая доставка из России.

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