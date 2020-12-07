Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Салават Юлаев
Металлург Мг
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Ахмат
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Йокерит
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
16:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты доходы самых богатых спортсменов России

Раскрыты доходы самых богатых спортсменов России. Исследование провело издание Sport24 с компаний PricewaterhouseCoopers (PwC).

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

В рейтинге учитывались финансовые показатели, медийные показатели и показатели дополнительной деловой и благотворительной активности. На их основе был составлен список самых успешных спортсменов страны. Лидером стал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, в третий раз защитивший титул в этом году. Его доходы составили 12,6 миллиона долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Со второго по пятое место заняли игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин (15,5 миллиона), Артемий Панарин (13,6), Никита Кучеров (11,8) и Евгений Малкин (9,6).

Во время загрузки произошла ошибка.

Также в список попали теннисист Даниил Медведев, выигравший в этом сезоне Итоговой турнир ATP (6,1 миллиона), олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова (2 миллиона), а также футболист «Зенита» Артем Дзюба (5,2) и нападающий «Спартака» Александр Кокорин (4,3).

Во время загрузки произошла ошибка.

В июле этого года был составлен рейтинг лучших спортсменов XXI века. Список возглавил 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс.

Читайте также
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
17-й тур РПЛ стал одним из самых результативных в истории
Рекордсменка мира Валиева описала тренировки у Тутберидзе
Биатлонистка из РФ стала мастером спорта международного класса
Куман определился с трансферными целями «Барселоны» на зиму
Газзаев оценил выступление российских клубов в еврокубках
Назначен новый исполняющий обязанности президента ФНЛ
Флойд Мэйуэзер проведет выставочный бой с блогером 20 февраля
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь