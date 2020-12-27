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21:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лавров: Американская антидопинговая система станет позором для всего спорта

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости реформировать Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и высказался о создании «акта Родченкова» в США. По его мнению, подобными методами нельзя решить проблему.

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Источник: AFP 2020

«Есть необходимость реформирования ВАДА. Я сейчас критикую ВАДА за непонятные ужесточения, явно дискриминационные. Но, с другой стороны, считается, что ВАДА себя ведет недостаточно жестко по отношению к России, — цитирует “Матч ТВ” Лаврова. — Руководитель американского агентства по борьбе с допингом уже обрушился на ВАДА с резкими обвинениями, что оно выгораживает русских и что эту организацию саму нужно реформировать. Параллельно пригрозил, что на базе пресловутого “акта Родченкова” будет создана, и уже создается по большому счету, система в США, которая оттеснит ВАДА на обочину мировых спортивных дискуссий по поводу борьбы с допингом. Я считаю, что это будет позор для всего спорта, если эта система окажется действительно внедрена. Да, ВАДА несовершенно, да, 90 процентов членов исполкома — члены НАТО или ближайшие союзники НАТО…».

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Лавров также ответил на вопрос, считает ли он подобное — политической историей: «Это ни о чем не говорит, но просто говорить, что спорт в странах НАТО развит лучше и борьба с допингом — тоже, это уже заявление, которое попахивает дискриминацией всех остальных. Не сомневаюсь, что можно обеспечить политически и географически сбалансированный состав, и он будет профессионально для всех приемлем. Нынешнее руководство ВАДА стремится исправить такого рода перекосы, и мы должны ВАДА защищать перед лицом такой попытки приватизировать и эту сферу международных отношений. Американцы хотят ее просто приватизировать».

«Акт Родченкова» подразумевает, что власти США смогут требовать выдачи и осуждения по уголовному делу допингера из любой страны. В законопроекте, названном в честь бывшего руководителя московской лаборатории и информатора ВАДА Григория Родченкова, были заложены подобные меры в отношении любого спортсмена, кто соревновался с гражданами США и был уличен в использовании запрещенных антидопинговым кодексом веществ или методов.

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