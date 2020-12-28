Пойманные, но не оправданные. Самые громкие допинг-скандалы с участием казахстанцев

В истории казахстанских атлетов есть несколько громких допинговых скандалов, о которых рассказывают Vesti.kz.

Несколько сенсационный результат допинг-пробы капитана сборной Казахстана по футболу Бауржана Исламхана не единственный, который не вместился только в наши государственные границы.

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Буквально на весь мир гремели и другие истории, хотя случай экс-лидера «Кайрата» является экзотическим для нашей страны. Случай носит статус краснокнижного из-за того, что футболисты особо не светились в этом плане.

А тут игрок катает за клуб из ОАЭ, лидер сборной, и попадается. Баторик поверг этим самым всех в шок. По нему уже вынесен вердикт, который весьма суров, — два года дисквалификации. И логично, что его юристы подали апелляцию в CAS.

Как бы то ни было, произошедшее является практически нонсенсом. Дело обрастает теориями заговора, фатальных случайностей и так далее. Надеемся, что CAS справедливо оценит смягчающие обстоятельства, и Исламхан останется без футбола меньше чем на два года.

Но бывало в нашей летописи и такое, когда спортсменов пожизненно лишали занятий любимым делом. Например, чемпионку Азиатских игр по легкой атлетике Ольгу Терешкову и призерку чемпионата Азии по тяжелой атлетике Фаину Сиванбаеву.

Обе женщины имели рецидив, из-за чего наказание получилось очень суровым.

Были «на грани» и олимпийские чемпионы. Правда две истории, объединяющие группы людей, совершенно разные. Именитые Александр Винокуров (велоспорт) и Ольга Шишигина (легкая атлетика) отбывали свой срок дисквалификации до того момента, когда надели на себя медали Олимпиад (Ольга — в 2000, а Вино — в 2012 году). Триумфы оказались безупречными.

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И на фоне этого ситуация с тяжелоатлетами во главе с четырехкратным чемпионом мира Ильей Ильиным более грустная.

Ильин, Зульфия Чиншанло, Светлана Подобедова, Майя Манеза попали в поле зрения во время перепроверки допинг-проб, взятых на Играх в 2008 и 2012 годах. В итоге расследование завершилось не в их пользу — у спортсменов отобрали награды с Игр, дав при этом различные сроки (самый крупный — четыре года — у Подобедовой из-за рецидива).

Другим шумным процессом, связанным со штангистами, стала «партия» из Алмаса Утешова, Жасулана Кыдырбаева, Ермека Омиртая. Известные и титулованные атлеты не смогли пройти контроль на чемпионате мира-2015. Результатом стали отстранения (у Кыдырбаева завершится срок только в декабре 2023 года).

Кстати, бывает и такое, что при действующем отбывании наказания можно заниматься спортом свободно и также без преград выступать. Такое возможно, когда ты «попался» в любительском спорте, а теперь бьешься в профи.

Так, Арман Оспанов в свое время провалил тест на ЧМ по самбо. Его отстранили на четыре года, и только 2 декабря 2019-го у него истек срок дисквалификации. Но эта история никак не отразилась на его карьере в профессионалах. Причем выступает он достаточно успешно — уже ждет дебюта в UFC.

Последним же кошмаром стало задержание прославленного лыжника Алексея Полторанина в Австрии. Случилось это в прошлом году во время чемпионата мира. Его подозревали в использовании допинга. Позже он был отпущен после признания.

Итогом стало наказание в виде дисквалификации на четыре года. Наказание применено на основании пункта 2.2 антидопинговых правил FIS — использование запрещенного вещества или метода (кровяной допинг) и пункта 2.9 (соучастие).