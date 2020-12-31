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15:39 (мск), источник: Sport24

Главные победы российских спортсменов в 2020 году: от Хабиба до Косторной

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Если бы из-за коронавируса не отменили Олимпиаду в Токио и еще ряд важных спортивных турниров, ярких побед, которые нам запомнились в 2020-м, было бы гораздо больше. Но и так российские спортсмены не оставили нас без поводов для радости. Sport24 собрал самые захватывающие выступления, которые мы будем пересматривать при первой возможности.

Александр Логинов

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Для биатлонных болельщиков теперь каждая медаль сборной — бесценный подарок. Вот и на чемпионате мира в Антхольце такой случился. Логинов выиграл спринт, чем порадовал своих и разозлил чужих. Но это все уже мелочи. История на Максиме Чудове, который в 2008 году последний раз брал индивидуальное золото, не закончилась. Это главное.

Павел Кулижников

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Все давно знают, что Кулижников — топовый конькобежец. Он выиграл все, кроме Олимпийских игр, но, несмотря на санкции, думаем, что такая возможность у него будет. Пока же наслаждаемся его чемпионским забегом на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити. На дистанции 1000 метров Кулижников установил мировой рекорд, который до этого принадлежал двукратному олимпийскому чемпиону Кьелду Нейсому.

Екатерина Катникова

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Саночница Катникова ни разу не поднималась на подиум Кубка мира. Удивительно, но факт. На домашней же трассе в Сочи Екатерина стала двукратной чемпионкой мира (в спринте и одиночных санях). Победа спортсменки стала первой в России за 42 года в соревнованиях среди женщин. В последний раз титул брала в 1978 году Вера Зозуля. Вот один из крутых заездов Екатерины:

Александр Большунов

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Большунов провел много классных гонок, выиграл «Тур де Ски» и Кубок мира. Выбрать самую яркое выступление лыжника было трудно, но положение спасла неофициальная традиция, которую неосознанно придумал Сан Саныч. Каждый год он побеждает всех на престижном марафоне в Холменколлене. В 2020-м все прошло незабываемо. Разборки с норвежцами достойны отдельного фильма. А уж персональные с Сименом Крюгером на финише… Короче, бессмысленно объяснять, это нужно еще раз увидеть.

Сборная России по фигурному катанию

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Фигурка прямо сейчас по популярности конкурирует с футболом, хоккеем и смешанными единоборствами. В этом году даже без чемпионата мира и международных соревнований ребята заставили следить за своими ледовыми зарубами очень внимательно. Но все же в начале 2020-го, если не забыли, был чемпионат Европы. В Граце сборная выиграла 10 из 12 возможных медалей. Четыре золота на счету и Алены Косторной, Дмитрия Алиева, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, а также Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Петр Ян

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Раньше у России в UFC был только Хабиб Нурмагомедов с чемпионским поясом, а теперь появился и Ян. Он техническим нокаутом победил бразильца Жозе Альдо, завоевав титул в легчайшем весе. На этом Ян не остановится, чему мы только рады. Свои бои он проводит максимально ярко.

Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Александр Волков в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг»

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Чемпионат мира по хоккею в этом году отменили, поэтому сборная порадовать не смогла. Зато это сделали наши парни, которые играют в НХЛ. Кубок Стэнли взяла команда «Тампа-Бэй Лайтнинг». Там играют Кучеров, Василевский, Сергачев и Волков. Кучеров, кстати, стал лучшим бомбардиром в плей-офф, а Василевский установил рекорд лиги по проведенным минутам на льду. Андрей все матчи отыграл.

Хабиб Нурмагомедов

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Казалось бы, что после боя с Конором Макгрегором ничего круче в карьере Нурмагомедова больше не будет, но мы все ошиблись. В октябре Хабиб в третий раз защитил чемпионский титул UFC. Он победил американца Джастина Гейджи удушающим во втором раунде, а после боя заявил, что уходит из спорта. Но все еще может измениться.

Даниил Медведев

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Невнятный сезон теннисист Медведев закончил победой на Итоговом турнире в Лондоне. Он там обыграл всех топов, включая Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима. Теперь в истории российского спорта Даниил стоит рядом с Николаем Давыденко, которому турнир покорялся в 2009 году.

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