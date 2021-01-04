Гервин Прайс выиграл чемпионат мира по дартсу
ТАСС, 4 января. Валлиец Гервин Прайс стал победителем чемпионата мира по дартсу. Соревнования прошли в Лондоне.
ТАСС, 4 января. Валлиец Гервин Прайс стал победителем чемпионата мира по дартсу. Соревнования прошли в Лондоне.
В финале Прайс со счетом 7−3 обыграл 50-летнего шотландца Гэри Андерсона, посеянного на турнире под 13-м номером. 35-летний валлиец имел третий номер посева. Победа на чемпионате мира стала для него первой в карьере. Ранее его лучшим результатом на мировых первенствах был выход в полуфинал в прошлом году.
Россиянин Дмитрий Горбунов завершил участие в турнире после первого круга, проиграв англичанину Джейсону Лоу со счетом 1:3.
Чаще всех чемпионат мира выигрывал англичанин Фил Тейлор (14 раз). Андерсон становился победителем мирового первенства дважды (2015, 2016). Победителем прошлого турнира стал шотландец Питер Райт.