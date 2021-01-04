Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Спартак
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Барыс
Б
45
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
ХК Динамо
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Кадис
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
5.01
Канада U20
Россия U20
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
12:51 (мск), источник: ТАСС

Гервин Прайс выиграл чемпионат мира по дартсу

ТАСС, 4 января. Валлиец Гервин Прайс стал победителем чемпионата мира по дартсу. Соревнования прошли в Лондоне.

Наверх
Источник: AP 2020

В финале Прайс со счетом 7−3 обыграл 50-летнего шотландца Гэри Андерсона, посеянного на турнире под 13-м номером. 35-летний валлиец имел третий номер посева. Победа на чемпионате мира стала для него первой в карьере. Ранее его лучшим результатом на мировых первенствах был выход в полуфинал в прошлом году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянин Дмитрий Горбунов завершил участие в турнире после первого круга, проиграв англичанину Джейсону Лоу со счетом 1:3.

Чаще всех чемпионат мира выигрывал англичанин Фил Тейлор (14 раз). Андерсон становился победителем мирового первенства дважды (2015, 2016). Победителем прошлого турнира стал шотландец Питер Райт.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
«Будет игра с эмоциями»: Ларионов — о полуфинале с Канадой
«Челси» начал поиск кандидатов на замену Фрэнку Лэмпарду
Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков недели
Дубль Роналду принес «Ювентусу» крупную победу в матче Серии А
«Барселона» одержала победу в дважды юбилейном матче Месси
ЦСКА интересуется игроками «Виктории Пльзень» и «Бристоль Сити»
Романцев порекомендовал «Спартаку» назначить тренером Карпина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь