Гервин Прайс выиграл чемпионат мира по дартсу

В финале Прайс со счетом 7−3 обыграл 50-летнего шотландца Гэри Андерсона, посеянного на турнире под 13-м номером. 35-летний валлиец имел третий номер посева. Победа на чемпионате мира стала для него первой в карьере. Ранее его лучшим результатом на мировых первенствах был выход в полуфинал в прошлом году.