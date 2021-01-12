На правильном пути. 85 лет спортивному обществу «Локомотив»

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Организация объединила разрозненные клубы спортсменов, которые существовали на железнодорожных станциях, отраслевых заводах и в транспортных учебных учреждениях. К 1941 году в «Локомотив» входило уже 192 тысячи человек, во время Великой Отечественной войны общество готовило инструкторов по рукопашному бою, лыжным гонкам, метанию гранаты, преодолению полосы препятствий. К 1955 году в обществе состояли более полумиллиона спортсменов-железнодорожников.

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«Локомотив» объединил не только физкультурников-любителей, но и выступающие в командных видах спорта клубы. К примеру, первые волейбольные секции железнодорожников появились еще в 20-е годы, а в 1939 году женская команда общества выиграла первенство страны. Одной из главных звезд волейбольного клуба за всю его историю является двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Сарычева, которая играла за «Локомотив» с 1965 года.

«В “Локомотиве”, в отличие от других спортивных обществ, всегда была очень теплая домашняя обстановка. Мы до сих пор общаемся, встречаемся нашей командой, — рассказывает Сарычева. — Во время моей спортивной карьеры меня приглашали в ЦСКА и в “Динамо”, но я осталась верна своему клубу. Еще в детско-спортивной школе подружилась с девочками, которые играли за команду “Локомотива”, так что у меня не было вопросов, куда пойти дальше. И мой первый тренер по волейболу сама играла за “Локомотив”. Она рассказывала о команде с такой улыбкой, удовольствием, что мне самой захотелось пойти в это общество, ощутить эту атмосферу».

Команда Локомотив

Не футболом единым

Футбольная команда «Локомотива» ведет свою историю с 1923 года — она появилась еще до основания спортивного общества. Предком современных «железнодорожников» стал клуб Октябрьской революции (КОР), в который вошли лучшие футболисты Московской железной дороги. Позднее на базе КОРа была создана футбольная команда «Локомотива», которая уже в 1936 году завоевала Кубок СССР. Но главные успехи пришли к футболистам позже, уже во время чемпионатов России. И связаны они в первую очередь с именем Юрия Семина.

«Локомотив» всегда был флагманом советского и российского спорта, в этом обществе воспитывались чемпионы мира и Европы, Олимпийские чемпионы. Сразу вспоминаю биатлониста Виктора Маматова, олимпийского чемпиона по футболу Сергея Горлуковича, — отмечает заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин. — У хоккейного «Локомотива» была потрясающая тройка во главе с Виктором Цыплаковым, команда была прекрасная, но руководители больше болели за футбол (смеется). С хоккеистами мы жили на одной базе в Баковке, для них заливали коробку, был лед.

«А еще нам, футболистам, всегда приводили в пример заслуженного тренера СССР по велоспорту Александра Кузнецова, почетного железнодорожника, — продолжает Семин. — Он выдающийся тренер, специалист, у меня было много встреч с ним. Тот объем работы, который выполняют велосипедисты, — это что-то. С его дочерью Светланой я тоже знаком, всегда болею за нее в теннисе и думаю, что ее трудолюбие пошло как раз от отца».

Спортсмены «Локомотива» с 1952 года участвуют в Олимпийских играх. Среди известных «железнодорожников» — фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, хоккеист Виктор Якушев, конькобежка Лидия Скобликова.

В новейшей российской истории с «Локомотивом» связаны имена трехкратного олимпийского чемпиона по велоспорту и главы Федерации велосипедного спорта России Вячеслава Екимова, трехкратной олимпийской чемпионки в лыжных гонках Юлии Чепаловой, двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анны Богалий-Титовец, олимпийского чемпиона в скелетоне Александра Третьякова.

Трехкратный олимпийский чемпион по велоспорту и глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. | Источник: РИА "Новости"

От высших достижений к массовому спорту

По словам председателя правления Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив» Юрия Нагорных, в последние годы стратегия развития общества несколько поменялась. Большое внимание уделяется развитию массового и детского спорта, причем многие проекты реализуются совместно с профессиональными спортивными клубами.

«Мы решаем важную задачу по улучшению физического состояния, здоровья работников железных дорог страны, — рассказал Нагорных. — Традиции общества очень достойные, и сегодня мы стараемся на высоком уровне организовывать и проводить спортивные мероприятия для сотрудников, семей, детей железнодорожников. В структуре общества 16 региональных объединений, которые работают в 55 субъектах федерации. У нас большая семья “Локомотива”, общее информационное пространство. Есть совместные программы и проекты с нашими игровыми клубами, все профессиональные клубы с обществом дружат, мы все вместе делаем одно общее дело».

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«Вместе с футбольным клубом “Локомотив” общество проводит ежегодный фестиваль футбола “Локобол-РЖД”, и даже в таком сложном 2020 году нам удалось в большинстве регионов провести соревнования под эгидой “Локобол-РЖД”, — добавил Нагорных. — Совместно с волейбольными клубами общество организует фестиваль “Локоволей”. Это турнир для юношей и девушек, воспитанников волейбольных школ страны. Баскетбольный клуб “Локомотив — Кубань” вместе с нами проводит соревнования школьной баскетбольной лиги. Хоккейный клуб “Локомотив” из Ярославля активно развивает свое направление в Ярославской области, и мы намерены уделить больше внимания развитию такого важного направления, как следж-хоккей».

Как отмечает генеральный директор РФСО «Локомотив» Андрей Голдобин, в обществе постоянно следят за вкусами и предпочтениями спортсменов-любителей, работников отрасли и стараются идти в ногу со временем.

«Наиболее популярными дисциплинами среди железнодорожников сейчас являются легкая и тяжелая атлетика, классический и пляжный волейбол, футбол, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, шахматы и, конечно, лыжные виды спорта. По всем этим видам спорта РФСО “Локомотив” проводит регулярные отраслевые соревнования с предварительными отборами по регионам и дорогам», — рассказал Голдобин.

«У “Локомотива” богатая и славная история, которой мы очень гордимся. Важно, что “Локомотив” встречает свой юбилей не устаревшей организацией, а современной структурой с очень четкими и понятными целями и задачами — развивать и пропагандировать физическую культуру и спорт, а также здоровый образ жизни среди железнодорожников. Это масштабная и крайне важная работа. “Локомотиву” уже 85, но он молод душой и идет в ногу со временем», — заключил Голдобин.