Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
Ак Барс
24
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:00
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Осасуна
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Салават Юлаев
13
Футбол. Зарубежный
23:15
Бернли
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетико
Севилья
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Куньлунь
31
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
16:23 (мск), источник: ТАСС

На правильном пути. 85 лет спортивному обществу «Локомотив»

Спортивное общество железнодорожников может отмечать два дня рождения — приказ о его создании был подписан в декабре 1935 года, но официальной датой открытия считается 12 января 1936 года.

Наверх
22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Организация объединила разрозненные клубы спортсменов, которые существовали на железнодорожных станциях, отраслевых заводах и в транспортных учебных учреждениях. К 1941 году в «Локомотив» входило уже 192 тысячи человек, во время Великой Отечественной войны общество готовило инструкторов по рукопашному бою, лыжным гонкам, метанию гранаты, преодолению полосы препятствий. К 1955 году в обществе состояли более полумиллиона спортсменов-железнодорожников.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» объединил не только физкультурников-любителей, но и выступающие в командных видах спорта клубы. К примеру, первые волейбольные секции железнодорожников появились еще в 20-е годы, а в 1939 году женская команда общества выиграла первенство страны. Одной из главных звезд волейбольного клуба за всю его историю является двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Сарычева, которая играла за «Локомотив» с 1965 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В “Локомотиве”, в отличие от других спортивных обществ, всегда была очень теплая домашняя обстановка. Мы до сих пор общаемся, встречаемся нашей командой, — рассказывает Сарычева. — Во время моей спортивной карьеры меня приглашали в ЦСКА и в “Динамо”, но я осталась верна своему клубу. Еще в детско-спортивной школе подружилась с девочками, которые играли за команду “Локомотива”, так что у меня не было вопросов, куда пойти дальше. И мой первый тренер по волейболу сама играла за “Локомотив”. Она рассказывала о команде с такой улыбкой, удовольствием, что мне самой захотелось пойти в это общество, ощутить эту атмосферу».

Команда
Локомотив

Не футболом единым

Футбольная команда «Локомотива» ведет свою историю с 1923 года — она появилась еще до основания спортивного общества. Предком современных «железнодорожников» стал клуб Октябрьской революции (КОР), в который вошли лучшие футболисты Московской железной дороги. Позднее на базе КОРа была создана футбольная команда «Локомотива», которая уже в 1936 году завоевала Кубок СССР. Но главные успехи пришли к футболистам позже, уже во время чемпионатов России. И связаны они в первую очередь с именем Юрия Семина.

«Локомотив» всегда был флагманом советского и российского спорта, в этом обществе воспитывались чемпионы мира и Европы, Олимпийские чемпионы. Сразу вспоминаю биатлониста Виктора Маматова, олимпийского чемпиона по футболу Сергея Горлуковича, — отмечает заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин. — У хоккейного «Локомотива» была потрясающая тройка во главе с Виктором Цыплаковым, команда была прекрасная, но руководители больше болели за футбол (смеется). С хоккеистами мы жили на одной базе в Баковке, для них заливали коробку, был лед.

«А еще нам, футболистам, всегда приводили в пример заслуженного тренера СССР по велоспорту Александра Кузнецова, почетного железнодорожника, — продолжает Семин. — Он выдающийся тренер, специалист, у меня было много встреч с ним. Тот объем работы, который выполняют велосипедисты, — это что-то. С его дочерью Светланой я тоже знаком, всегда болею за нее в теннисе и думаю, что ее трудолюбие пошло как раз от отца».

Спортсмены «Локомотива» с 1952 года участвуют в Олимпийских играх. Среди известных «железнодорожников» — фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, хоккеист Виктор Якушев, конькобежка Лидия Скобликова.

В новейшей российской истории с «Локомотивом» связаны имена трехкратного олимпийского чемпиона по велоспорту и главы Федерации велосипедного спорта России Вячеслава Екимова, трехкратной олимпийской чемпионки в лыжных гонках Юлии Чепаловой, двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анны Богалий-Титовец, олимпийского чемпиона в скелетоне Александра Третьякова.

Трехкратный олимпийский чемпион по велоспорту и глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. | Источник: РИА "Новости"

От высших достижений к массовому спорту

По словам председателя правления Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив» Юрия Нагорных, в последние годы стратегия развития общества несколько поменялась. Большое внимание уделяется развитию массового и детского спорта, причем многие проекты реализуются совместно с профессиональными спортивными клубами.

«Мы решаем важную задачу по улучшению физического состояния, здоровья работников железных дорог страны, — рассказал Нагорных. — Традиции общества очень достойные, и сегодня мы стараемся на высоком уровне организовывать и проводить спортивные мероприятия для сотрудников, семей, детей железнодорожников. В структуре общества 16 региональных объединений, которые работают в 55 субъектах федерации. У нас большая семья “Локомотива”, общее информационное пространство. Есть совместные программы и проекты с нашими игровыми клубами, все профессиональные клубы с обществом дружат, мы все вместе делаем одно общее дело».

Читайте также
«Локомотив» примет решение о будущем Николича по окончании сезона

«Вместе с футбольным клубом “Локомотив” общество проводит ежегодный фестиваль футбола “Локобол-РЖД”, и даже в таком сложном 2020 году нам удалось в большинстве регионов провести соревнования под эгидой “Локобол-РЖД”, — добавил Нагорных. — Совместно с волейбольными клубами общество организует фестиваль “Локоволей”. Это турнир для юношей и девушек, воспитанников волейбольных школ страны. Баскетбольный клуб “Локомотив — Кубань” вместе с нами проводит соревнования школьной баскетбольной лиги. Хоккейный клуб “Локомотив” из Ярославля активно развивает свое направление в Ярославской области, и мы намерены уделить больше внимания развитию такого важного направления, как следж-хоккей».

Как отмечает генеральный директор РФСО «Локомотив» Андрей Голдобин, в обществе постоянно следят за вкусами и предпочтениями спортсменов-любителей, работников отрасли и стараются идти в ногу со временем.

«Наиболее популярными дисциплинами среди железнодорожников сейчас являются легкая и тяжелая атлетика, классический и пляжный волейбол, футбол, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, шахматы и, конечно, лыжные виды спорта. По всем этим видам спорта РФСО “Локомотив” проводит регулярные отраслевые соревнования с предварительными отборами по регионам и дорогам», — рассказал Голдобин.

«У “Локомотива” богатая и славная история, которой мы очень гордимся. Важно, что “Локомотив” встречает свой юбилей не устаревшей организацией, а современной структурой с очень четкими и понятными целями и задачами — развивать и пропагандировать физическую культуру и спорт, а также здоровый образ жизни среди железнодорожников. Это масштабная и крайне важная работа. “Локомотиву” уже 85, но он молод душой и идет в ногу со временем», — заключил Голдобин.

Полина Панина

Читайте также
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Назван лучший тренер десятилетия по версии IFFHS
Это’О назвал игрока, который может заменить Месси в «Барселоне»
Экс-игрок «Локомотива» стал селекционером клуба
У «Реала» проблемы, «Барселона» на подъеме: Топ-5 ставок дня
В России задумались о проведении Олимпиады-2030
РПЛ и РФС обсудили возможность дополнительной замены
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь