На правильном пути. 85 лет спортивному обществу «Локомотив»
Спортивное общество железнодорожников может отмечать два дня рождения — приказ о его создании был подписан в декабре 1935 года, но официальной датой открытия считается 12 января 1936 года.
Спортивное общество железнодорожников может отмечать два дня рождения — приказ о его создании был подписан в декабре 1935 года, но официальной датой открытия считается 12 января 1936 года.
Организация объединила разрозненные клубы спортсменов, которые существовали на железнодорожных станциях, отраслевых заводах и в транспортных учебных учреждениях. К 1941 году в «Локомотив» входило уже 192 тысячи человек, во время Великой Отечественной войны общество готовило инструкторов по рукопашному бою, лыжным гонкам, метанию гранаты, преодолению полосы препятствий. К 1955 году в обществе состояли более полумиллиона
«Локомотив» объединил не только
«В “Локомотиве”, в отличие от других спортивных обществ, всегда была очень теплая домашняя обстановка. Мы до сих пор общаемся, встречаемся нашей командой, — рассказывает Сарычева. — Во время моей спортивной карьеры меня приглашали в ЦСКА и в “Динамо”, но я осталась верна своему клубу. Еще в
Футбольная команда «Локомотива» ведет свою историю с 1923 года — она появилась еще до основания спортивного общества. Предком современных «железнодорожников» стал клуб Октябрьской революции (КОР), в который вошли лучшие футболисты Московской железной дороги. Позднее на базе КОРа была создана футбольная команда «Локомотива», которая уже в 1936 году завоевала Кубок СССР. Но главные успехи пришли к футболистам позже, уже во время чемпионатов России. И связаны они в первую очередь с именем Юрия Семина.
«Локомотив» всегда был флагманом советского и российского спорта, в этом обществе воспитывались чемпионы мира и Европы, Олимпийские чемпионы. Сразу вспоминаю биатлониста Виктора Маматова, олимпийского чемпиона по футболу Сергея Горлуковича, — отмечает заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин. — У хоккейного «Локомотива» была потрясающая тройка во главе с Виктором Цыплаковым, команда была прекрасная, но руководители больше болели за футбол (смеется). С хоккеистами мы жили на одной базе в Баковке, для них заливали коробку, был лед.
«А еще нам, футболистам, всегда приводили в пример заслуженного тренера СССР по велоспорту Александра Кузнецова, почетного железнодорожника, — продолжает Семин. — Он выдающийся тренер, специалист, у меня было много встреч с ним. Тот объем работы, который выполняют велосипедисты, — это
В новейшей российской истории с «Локомотивом» связаны имена трехкратного олимпийского чемпиона по велоспорту и главы Федерации велосипедного спорта России Вячеслава Екимова, трехкратной олимпийской чемпионки в лыжных гонках Юлии Чепаловой, двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анны
По словам председателя правления Российского
«Мы решаем важную задачу по улучшению физического состояния, здоровья работников железных дорог страны, — рассказал Нагорных. — Традиции общества очень достойные, и сегодня мы стараемся на высоком уровне организовывать и проводить спортивные мероприятия для сотрудников, семей, детей железнодорожников. В структуре общества 16 региональных объединений, которые работают в 55 субъектах федерации. У нас большая семья “Локомотива”, общее информационное пространство. Есть совместные программы и проекты с нашими игровыми клубами, все профессиональные клубы с обществом дружат, мы все вместе делаем одно общее дело».
«Вместе с футбольным клубом “Локомотив” общество проводит ежегодный фестиваль футбола “Локобол-РЖД”, и даже в таком сложном 2020 году нам удалось в большинстве регионов провести соревнования под эгидой “Локобол-РЖД”, — добавил Нагорных. — Совместно с волейбольными клубами общество организует фестиваль “Локоволей”. Это турнир для юношей и девушек, воспитанников волейбольных школ страны. Баскетбольный клуб “Локомотив — Кубань” вместе с нами проводит соревнования школьной баскетбольной лиги. Хоккейный клуб “Локомотив” из Ярославля активно развивает свое направление в Ярославской области, и мы намерены уделить больше внимания развитию такого важного направления, как следж-хоккей».
Как отмечает генеральный директор РФСО «Локомотив» Андрей Голдобин, в обществе постоянно следят за вкусами и предпочтениями
«Наиболее популярными дисциплинами среди железнодорожников сейчас являются легкая и тяжелая атлетика, классический и пляжный волейбол, футбол, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, шахматы и, конечно, лыжные виды спорта. По всем этим видам спорта РФСО “Локомотив” проводит регулярные отраслевые соревнования с предварительными отборами по регионам и дорогам», — рассказал Голдобин.
«У “Локомотива” богатая и славная история, которой мы очень гордимся. Важно, что “Локомотив” встречает свой юбилей не устаревшей организацией, а современной структурой с очень четкими и понятными целями и задачами — развивать и пропагандировать физическую культуру и спорт, а также здоровый образ жизни среди железнодорожников. Это масштабная и крайне важная работа. “Локомотиву” уже 85, но он молод душой и идет в ногу со временем», — заключил Голдобин.
Полина Панина