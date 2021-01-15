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15 января, источник: ТАСС

Новый спорткомплекс на месте УСК ЦСКА в Москве возведут до конца 2022 года

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Современный мультиспортивный комплекс появится до конца 2022 года на месте универсального спортивного комплекса ЦСКА, который подлежит демонтажу. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на встрече с тренерами спортивных школ и руководителями подразделений ЦСКА.

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Источник: AP 2020

В УСК ЦСКА им. А. Я. Гомельского свои домашние матчи в Единой лиге ВТБ проводит баскетбольный клуб ЦСКА.

«Он морально устарел, вместо него мы построим новый современный комплекс, в котором будет 50-метровый бассейн, два баскетбольных зала. Будет и новый медицинский диспансер. Планируем завершить строительство современного комплекса на его месте до конца 2022 года. Мы уже получили от федерального бюджета 3,5 млрд рублей и к 1 июня получим еще 2 млрд от правительства Москвы. Первые деньги уже получены, строительные работы уже начаты», — сказал Иванов.

Он подтвердил планы по реконструкции комплекса спортивных сооружений ЦСКА в районе метро «Аэропорт».

«Для строительства рассматриваются три площадки: на Ленинградском проспекте, Песчаной улице и ЦСК ВМФ. В рамках реконструкции в пятно застройки [на Ленинградском проспекте] попадает четыре блока: дворцы спорта единоборств и тенниса, плавательный бассейн и гимнастический зал, на Песчаной строим большой скалодром и реконструируем два футбольных поля. Сейчас завершено строительство там УСК “Старт” с шестью теннисными кортами, поэтому мы безболезненно можем переместить всю теннисную школу, чтобы она продолжила свою работу. Там же мы предполагаем построить новый центр единоборств», — пояснил Иванов.

«До 1 июня мы хотим высвободить существующие здания и к этому же сроку обеспечить строительную готовность на Песчаной, где мы построим дополнительный бассейн для продолжения тренировок», — добавил он.

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