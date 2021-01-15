Не всё так плохо: виды спорта, в которых Россию можно назвать лидером
Несмотря на устойчивое мнение, российские спортсмены показывают отличные результаты.
Несмотря на устойчивое мнение, российские спортсмены показывают отличные результаты.
Спорт для нашей страны всегда был очень важен. История знает сотни великих российских спортсменов, чьи рекорды побить никто не может до сих пор.
И хотя в 2020 году многие чемпионаты были отменены, это не помешало нашей стране закрепить лидерские позиции. В этой статье «Чемпионат» расскажет вам о тех видах спорта, где Россия уверенно доминирует в последние годы.
Начать рассказ об успехах России в спорте стоит, конечно, с лыжных гонок, поскольку вторая победа подряд на Тур де Ски, которую принёс Александр Большунов, сейчас является самым обсуждаемым событием.
Ранее, в конце 2016 года, победу России в этой гонке принёс Сергей Устюгов.
Интересно то, что, хотя СССР перестал существовать вот уже почти 30 лет назад, в общем медальном зачёте Олимпийских игр по лыжным гонкам сборная СССР до сих пор стоит на 3-ем месте (68 медалей), обгоняя по количеству золотых наград Финляндию (80 медалей).
Российское фигурное катание по праву считается лучшим в мире. С 2014 по 2020 год на Чемпионате Европы по фигурному катанию все золотые медали принадлежат России. Фактически, до этого Россия доминировала в течение 10 лет с 1996 года благодаря Ирине Слуцкой и Марии Бутырской. Наша страна также завоёвывала все серебряные медали с 2013 года.
В 2019 году на чемпионате мира Россия получила 5 медалей, а в 2018, 2017 и 2016 по 2 медали.
Куда же без Хабиба? Да, именно этот боец уже несколько лет держит в страхе всех своих противников.
В конце октября главном бою турнира UFC254 сошлись Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Даже гадать не надо, кто из них победил.
И хотя, как заявил Хабиб, его карьера в спорте завершилась, тем не менее, благодаря Хабибу Нурмагомедову Россия уверенно держится на верхних строчках данного вида спорта.
Но Хабиб не единственный достойный боец от России в UFC (о чём многие забывают): Алексей Олейник (74 боя, 59 побед), Забит Магомедшарипов (19 боёв, 18 побед), Александр Волков (39 боёв, 31 победа), Пётр Ян (16 боёв, 15 побед) и многие другие.
Ещё император Петр I стремился популяризировать этот вид спорта в России как обязательный предмет военного образования. Но после революции 1917 года советская гимнастика отказалась от западных моделей и пошла по новому пути. И это сработало: дебют советских гимнасток на Олимпийских играх в 1952 году был триумфальным, команда выиграла девять золотых медалей и 22 раза поднялась на пьедестал почета.
В настоящее время лидерами мировой художественной гимнастики являются Дина Аверина (трёхкратная абсолютная чемпионка мира) и Арина Аверина (четырёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка Европы), Солдатова Александра (четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, чемпионка России) и Екатерина Селезнёва (двукратная чемпионка мира).
А нам остаётся надеяться, что коронавирус в 2021 году наконец отступит, и мы сможем завоевать новые медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Александра Михайлова