Чемпионы стиля

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В наши дни, когда потребительский спрос снижают экономический кризис — с одной стороны и тренд на разумное потребление — с другой, спортивным брендам приходится задействовать все возможные способы привлечения покупателей. И не последнюю роль среди таких способов играют популярные спортсмены и их аккаунты в соцсетях. Как модные фирмы зарабатывают деньги на мировых чемпионах даже через годы после окончания их карьеры — разбиралась «Лента.ру».

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Счастливый билет Как часто выигрывают в лотерею в России

Все сложно

Спортсмены — не кинозвезды. «Век» их популярности значительно короче, чем у голливудского актера или актрисы первого ряда. Те могут переходить с обложки на обложку, из телешоу в телешоу, из одной рекламной кампании в другую и пятнадцать, и двадцать лет, а спортсмен — только то, обычно сравнительно краткое, время, что он одерживает громкие победы. Причем не в любом виде спорта, а только в суперпопулярном в мире или хотя бы в отдельно взятой стране. Так, например, в Индии превозносят звезд крикета — игры, о которой в других странах обычные люди могли никогда даже не слышать.

Если имя актера, получившего «Оскар», уже на следующий день узнают практически все, кто смотрит новости, читает глянцевую прессу и листает соцсети, то, вероятно, все должны знать и имена чемпионов Олимпийских игр? По аналогии масштаб званий примерно равный, однако ответ — безусловно, нет. На Олимпиадах даже чемпионов столько, что просто невозможно всех запомнить, не то что узнать на фото. Исключение — разве что какие-то невероятные рекордсмены вроде самого быстрого человека в мире Усейна Болта, который много лет подряд обгонял всех на стометровке.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CDxyc6YpZnE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CDxyc6YpZnE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CDxyc6YpZnE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако в каких-то «точках схода» рекламный потенциал актеров и музыкантов и знаменитых спортсменов сопоставим. Речь идет о самых узнаваемых победителях состязаний в самых популярных у зрителей видах спорта: мужском футболе и хоккее, женском и мужском теннисе, гонках «Формулы-1», разных видах зрелищных профессиональных единоборств вроде боев без правил MMA. Кроме того, в каждой конкретной стране есть свои любимые виды спорта и, соответственно, «любимые чемпионы».

В США одними из самых высокооплачиваемых и медийных персонажей были и остаются бейсболисты, в Норвегии — лыжники, в Австрии — горнолыжники. В России на слуху даже у далекой от спорта публики имена гимнасток, пловчих-синхронисток, фигуристов и фигуристок. Только действительно известные в своей стране (а в идеале — знаменитые на весь мир) спортсмены могут влиять на потребительское поведение «широких народных масс».

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Миллион за харизму

Популярности вида спорта и личных успехов спортсмена на избранном поприще недостаточно для того, чтобы он стал успешным и желанным для марок товаров и услуг бренд-амбассадором. Как и в случае с актерами, ему нужно быть харизматиком — то есть человеком, который сам по себе как личность, а не только в связи со своими победами, привлекает внимание публики.

В свое время прыгунья с шестом Елена Исинбаева была настоящей медиа-звездой не только российского, но и мирового масштаба, хотя легкая атлетика — не самый любимый в России вид спорта. Конечно, тот факт, что Исинбаева трижды выигрывала Олимпийские игры и установила мировой рекорд, сыграл важнейшую роль в ее популярности, но практически не меньшее значение имела ее эффектная модельная внешность и яркая харизма.

Если атлет ненавидит публичность, отказывается от интервью с журналистами самых разных изданий (от деловых газет до журналов для домохозяек), не мелькает в соцсетях, не фотографируется с фанатами и не раздает автографы болельщикам, то вероятность его узнаваемости, а значит, и привлекательности в качестве рекламной фигуры стремится к нулю.

Чтобы продавать себя в рекламе, спортсмену приходится доверяться пиар-консультантам и имиджмейкерам, менять прическу, спортивный и повседневный гардероб, имидж, привычки и едва ли не романтические привязанности.

Скандальные выходки и высказывания, нарушение спортивной и общечеловеческой этики, погрешности против спортивной дисциплины могут привести к потере атлетом не только лица, но и денег. Один из самых ярких примеров подобного фиаско среди российских спортивных звезд — кейс 2016 года, когда теннисистка Мария Шарапова призналась в том, что принимала мельдоний. После этого крупнейшие компании — Nike, Porsche, TAG Heuer — расторгли или заморозили долгосрочные и весьма перспективные для обеих сторон контракты. Например, c Nike у Шараповой был восьмилетний договор на 70 миллионов долларов, заключенный в 2010 году при посредстве весьма талантливого и популярного агента Макса Айзенбанда, который вел теннисистку с раннего подросткового возраста.

Впрочем, искреннее раскаяние спортсменки (и активные действия Айзенбанда по восстановлению репутации подопечной) позволили ей восстановить утраченные рекламные позиции. Так, Nike в итоге сотрудничество возобновил. Однако конкурентки Шараповой на корте сестры Уильямс, ни в чем недопустимом не замеченные, зарабатывали на рекламе не меньше.

У старшей, Венус, был 40-миллионный контракт с Reebok, младшая, Серена, еще в начале 2000-х подписалась на 40-миллионный же контракт с Nike сроком на 5 лет. В нем, кстати, были предусмотрены дополнительные выплаты за громкие победы. В конце прошлого года стало известно о еще более привлекательном контракте спортсменки с этим же брендом. Примечательно, что по призовым выплатам за карьеру обе Уильямс опередили Шарапову, но рекламой она все-таки заработала больше них.

С другой стороны, иногда несколько странное, но в целом безобидное с этической точки зрения поведение или особенности имиджа могут играть на руку спортсменам и работающим с ними рекламодателям. Например, норвежский лыжник Йоханнес Клебо — трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира, но далеким от беговых лыж людям он запоминается не медалями, а своей прической «как у куклы Кена» и ярко-розовыми, тоже «кукольными» лыжными палками и перчатками. Палки ему предоставляет марка Leki: логотип ясно читается на темляках цвета фуксии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CBfyEClDLD8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CBfyEClDLD8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CBfyEClDLD8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бренды и представляющие их рекламные и пиар-агентства тратят немало времени и сил на то, чтобы «поставить на верную лошадку». На помощь приходят разные специальные инструменты вроде индекса популярности Celebrity DBI. Он учитывает множество факторов, которые включают в себя как место знаменитости в профессиональном рейтинге, так и ее узнаваемость, симпатии потенциальных потребителей рекламируемого продукта и многое другое.

На современном рынке, перенасыщенном и товарами, и бренд-амбассадорами, никто уже работать не рискует: слишком уж капризен клиент в своем потребительском поведении. Кроме того, в последние десятилетия бренды не ограничиваются простым использованием лиц спортсменов в рекламе, а предлагают им выпуск совместных капсульных коллекций, что безусловно более затратно, но сулит прибыль. В этой ситуации промах с выбором «коллаборанта» обойдется дороже.

Ветеранская слава

Иногда бренды предпочитают обезопасить себя и взаимодействовать с легендами спорта, уже сошедшими с профессионального олимпа (и потому не попадающими в допинговые скандалы), но известными настолько, что шлейфа их славы хватает для стимулирования потребителей еще долгие годы. Примером такого сотрудничества были футболисты Пеле и Марадона, теннисно-семейная пара Штеффи Граф и Андре Агасси, автогонщик Михаэль Шумахер.

Есть спортсмены, чья слава не блекнет и после их смерти: например, часовая мануфактура TAG Heuer выпустила часы в честь легенды «Формулы-1» Айртона Сенны спустя 25 лет после его трагической гибели на гонках в 1991 году.

Некоторые спортсмены, завершающие или завершившие карьеру, самостоятельно используют свое имя как бренд. Иногда выходит удачно, иногда — не слишком. Например, все та же Мария Шарапова запустила бренд сладостей Sugarpova. Поначалу это была суперпопулярная марка, за три года она принесла владелице около 20 миллионов долларов. После скандала с мельдонием популярность конфет упала, однако марка существует, в интернете можно заказать шоколадки и жевательный мармелад от экс-первой ракетки мира. Бывший лыжник Бьорн Дели в сотрудничестве с маркой Odlo Sport запустил свой бренд лыжной одежды. Легендарный советский и российский хоккеист Игорь Ларионов, успешно игравший в НХЛ, увлекся виноделием — и тоже небезуспешно.

Все в соцсеть

Бум соцсетей, развивавшийся по нарастающей все 2010-е годы, серьезно изменил и картину медиа в целом, и направление селебрити-маркетинга и пиара. Личные страницы знаменитостей стали едва ли не более популярными, нежели традиционные СМИ, будь то таблоиды или телешоу. В конце 2016 года лидером среди знаменитых спортсменов по числу подписчиков в Instagram был футболист Криштиану Роналду: у него было около 83 миллионов фолловеров. В конце 2020 года их число более чем утроилось, перевалив за 250 миллионов.

Портал Hopper задался целью подсчитать, сколько зарабатывает Роналду (и его коллеги) своей Instagram-популярностью. Цифры оказались внушительными: если верить порталу, то в 2020 году один рекламный пост приносил ему около 900 тысяч долларов.

Вообще легко догадаться, что в топ-10 спортсменов-селебритиз в Instagram лидируют футболисты: все же европейский футбол (соккер, как его называют в США) — самая популярная игра в мире. Кроме Роналду, в соцсетях популярны Лионель Месси и Неймар. Неймар получает, согласно уже упомянутому рейтингу, чуть больше 700 тысяч долларов за пост, Месси — чуть меньше этой суммы. Инстаграмеры любят также Хамеса Родригеса, Гарета Бейла, Златана Ибрагимовича и Серхио Рамоса, но за посты эти футболисты получают поменьше, чем лидеры рейтинга.

Особняком стоит Дэвид Бэкхем, который еще в 2000-е стал мегамедийной фигурой не только и даже не столько благодаря своим успехам на футбольном поле, сколько благодаря харизме (и трудам своих пиар-консультантов и имиджмейкеров, включая жену Викторию — бывшую поп-певицу и дизайнерку). Его Instagram — на четвертом месте в рейтинге инста-футболистов, сразу после Роналду, Месси и Неймара, и платят ему около 340 тысяч долларов за пост, что весьма неплохо для ветерана, ведь на примере Бэкхема еще пятнадцать лет назад глянцевые журналы объясняли населению понятие «метросексуал».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrHKdToljYA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrHKdToljYA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrHKdToljYA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UZBFASHION (@uzbfashion)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол у Дэвида практически в прошлом, а рекламные контракты со множеством марок, включая лидера спортивного рынка adidas, вполне себе настоящие по сей день — команда консультантов у Бэкхема более чем профессиональная.

Среди женщин по доходности от Instagam лидирует все та же Серена Уильямс. В 2020-м у нее было более 12,5 миллиона подписчиков, пост стоил более 57 тысяч долларов. Вторая женщина в рейтинге — четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз, чьи золотые медали на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году вызвали у российских болельщиков много вопросов антидопингового характера. У спортсменки около четырех миллионов фолловеров в Instagam, пост стоит около 18 тысяч долларов.

Бои без правил MMA в последнее десятилетие стали одним из самых популярных видов спорта (хотя в силу своей специфики они не входят, скажем, в олимпийскую программу). Бойцы MMA персонажи чрезвычайно медийные и соцсетевые, что делает их привлекательными для спортивных брендов. Однако в последние пять лет с этим была проблема.

Участники состязаний по смешанным единоборствам под эгидой UFC (Ultimate Fighting Championship) с 2015 года выходили в октагон (ринг для борьбы) исключительно в экипировке Reebok. Это подразумевал контракт спортивного бренда с UFC В 2020 году стало известно, что контракт UFC и Reebok близится к завершению.

Ожидалось, что это позволит бойцам (тем из них, кто достаточно известен) заключать собственные контракты с другими марками и появляться в их экипировке в октагоне. Однако UFC нашел себе другого спонсора, марку Venum. Все бойцы, как это было и с Reebok, будут бороться в экипировке этого бренда и получать рекламные отчисления.

Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе и самый популярный в Instagram российский спортсмен (у него сейчас около 27 миллионов подписчиков), в 2019 году заключил персональный контракт с Reebok. Однако после смерти от коронавируса его отца боец объявил об окончании карьеры и пока не планирует отказываться от своего решения. Сейчас Нурмагомедов снимается для Instagram в футболке с логотипом Fitroo by Khabib — марки протеиновых батончиков своего имени. Хабиб утверждает в интервью, что сам ведет свою инсту, но цену поста в соцсети не озвучивает. Кроме батончиков, там уже фигурировали тормозные колодки и халяльное растительное масло.

Околоспорт

Спортивные и околоспортивные марки завоевывают Instagram не только благодаря аккаунтам знаменитых атлетов. Примерить новые кроссовки, брюки, топы и тому подобное не отказываются музыканты, актеры и супермодели. Один из самых курьезных примеров подобного рода за последние пять лет — демарш легенды постсоветской поп-музыки Филиппа Киркорова, вывесившего в своем аккаунте фото в одежде Supreme.

Конечно, когда речь заходит о звездах уровня Бейонсе, Арианы Гранде, Дуа Липы или Карди Би, ситуация выглядит иначе. Если спортивные вещи рекламируют хип-хоперы или рэперы, это смотрится едва ли не естественнее, чем в случае с профессиональными атлетами: в конце концов, одежда в стиле athleisure — часть хип-хоп-субкультуры уже много лет. Не так давно российский хип-хопер Feduk присоединился к когорте бренд-амбассадоров спортивных брендов: он одно из локальных «лиц» Puma.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bt79kyrH_Mi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bt79kyrH_Mi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bt79kyrH_Mi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Reebok Russia (@reebok_russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом же русле развивается и сотрудничество брендов с супермоделями уровня Беллы Хадид или Кайли Дженнер. Все они девушки спортивные и не скрывают, что поддерживают форму с помощью фитнеса и других подобных активностей, так что нет ничего удивительного, что они дружат с Puma, Nike, adidas и другими брендами.

Любопытный «непрофильный» кейс продемонстрировал во время первой волны коронавируса в России отечественный бренд Zasport. Марка сделала своим лицом (в том числе в соцсетях) тульскую медсестру Надежду Жукову. Медработница прославилась тем, что в жаркую погоду выполняла свои рабочие обязанности в «красной зоне» в СИЗ, надетом поверх спортивных шорт и топа.

Конечно, мы понимали, что эта история вызовет большой общественный резонанс, но не ожидали, что он будет таким мощным. Анастасия Задорина основательница бренда Zasport

На волне интереса к историям медиков и благодарности им о Жуковой написали медиа более чем в 70 странах мира, а на Instagram Надежды, где она демонстрирует вещи российской спортивной марки, подписано больше 40 тысяч человек. Это, разумеется, не Роналду, но тоже неплохо.