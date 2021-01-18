Чемпионы стиля
Как одежда помогает спортсменам зарабатывать миллионы спустя десятилетия после их побед.
Как одежда помогает спортсменам зарабатывать миллионы спустя десятилетия после их побед.
В наши дни, когда потребительский спрос снижают экономический кризис — с одной стороны и тренд на разумное потребление — с другой, спортивным брендам приходится задействовать все возможные способы привлечения покупателей. И не последнюю роль среди таких способов играют популярные спортсмены и их аккаунты в соцсетях. Как модные фирмы зарабатывают деньги на мировых чемпионах даже через годы после окончания их карьеры — разбиралась «Лента.ру».
Спортсмены — не кинозвезды. «Век» их популярности значительно короче, чем у голливудского актера или актрисы первого ряда. Те могут переходить с обложки на обложку, из телешоу в телешоу, из одной рекламной кампании в другую и пятнадцать, и двадцать лет, а спортсмен — только то, обычно сравнительно краткое, время, что он одерживает громкие победы. Причем не в любом виде спорта, а только в суперпопулярном в мире или хотя бы в отдельно взятой стране. Так, например, в Индии превозносят звезд крикета — игры, о которой в других странах обычные люди могли никогда даже не слышать.
Если имя актера, получившего «Оскар», уже на следующий день узнают практически все, кто смотрит новости, читает глянцевую прессу и листает соцсети, то, вероятно, все должны знать и имена чемпионов Олимпийских игр? По аналогии масштаб званий примерно равный, однако ответ — безусловно, нет. На Олимпиадах даже чемпионов столько, что просто невозможно всех запомнить, не то что узнать на фото. Исключение — разве что
Однако в
В США одними из самых высокооплачиваемых и медийных персонажей были и остаются бейсболисты, в Норвегии — лыжники, в Австрии — горнолыжники. В России на слуху даже у далекой от спорта публики имена гимнасток,
Популярности вида спорта и личных успехов спортсмена на избранном поприще недостаточно для того, чтобы он стал успешным и желанным для марок товаров и услуг
В свое время прыгунья с шестом Елена Исинбаева была настоящей
Если атлет ненавидит публичность, отказывается от интервью с журналистами самых разных изданий (от деловых газет до журналов для домохозяек), не мелькает в соцсетях, не фотографируется с фанатами и не раздает автографы болельщикам, то вероятность его узнаваемости, а значит, и привлекательности в качестве рекламной фигуры стремится к нулю.
Скандальные выходки и высказывания, нарушение спортивной и общечеловеческой этики, погрешности против спортивной дисциплины могут привести к потере атлетом не только лица, но и денег. Один из самых ярких примеров подобного фиаско среди российских спортивных звезд — кейс 2016 года, когда теннисистка Мария Шарапова призналась в том, что принимала мельдоний. После этого крупнейшие компании — Nike, Porsche, TAG Heuer — расторгли или заморозили долгосрочные и весьма перспективные для обеих сторон контракты. Например, c Nike у Шараповой был восьмилетний договор на 70 миллионов долларов, заключенный в 2010 году при посредстве весьма талантливого и популярного агента Макса Айзенбанда, который вел теннисистку с раннего подросткового возраста.
Впрочем, искреннее раскаяние спортсменки (и активные действия Айзенбанда по восстановлению репутации подопечной) позволили ей восстановить утраченные рекламные позиции. Так, Nike в итоге сотрудничество возобновил. Однако конкурентки Шараповой на корте сестры Уильямс, ни в чем недопустимом не замеченные, зарабатывали на рекламе не меньше.
С другой стороны, иногда несколько странное, но в целом безобидное с этической точки зрения поведение или особенности имиджа могут играть на руку спортсменам и работающим с ними рекламодателям. Например, норвежский лыжник Йоханнес Клебо — трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира, но далеким от беговых лыж людям он запоминается не медалями, а своей прической «как у куклы Кена» и
Бренды и представляющие их рекламные и
На современном рынке, перенасыщенном и товарами, и
Иногда бренды предпочитают обезопасить себя и взаимодействовать с легендами спорта, уже сошедшими с профессионального олимпа (и потому не попадающими в допинговые скандалы), но известными настолько, что шлейфа их славы хватает для стимулирования потребителей еще долгие годы. Примером такого сотрудничества были футболисты Пеле и Марадона,
Некоторые спортсмены, завершающие или завершившие карьеру, самостоятельно используют свое имя как бренд. Иногда выходит удачно, иногда — не слишком. Например, все та же Мария Шарапова запустила бренд сладостей Sugarpova. Поначалу это была суперпопулярная марка, за три года она принесла владелице около 20 миллионов долларов. После скандала с мельдонием популярность конфет упала, однако марка существует, в интернете можно заказать шоколадки и жевательный мармелад от
Бум соцсетей, развивавшийся по нарастающей все 2010-е годы, серьезно изменил и картину медиа в целом, и направление
Портал Hopper задался целью подсчитать, сколько зарабатывает Роналду (и его коллеги) своей
Вообще легко догадаться, что в топ-10
Особняком стоит Дэвид Бэкхем, который еще в 2000-е стал мегамедийной фигурой не только и даже не столько благодаря своим успехам на футбольном поле, сколько благодаря харизме (и трудам своих
Футбол у Дэвида практически в прошлом, а рекламные контракты со множеством марок, включая лидера спортивного рынка adidas, вполне себе настоящие по сей день — команда консультантов у Бэкхема более чем профессиональная.
Среди женщин по доходности от Instagam лидирует все та же Серена Уильямс. В 2020-м у нее было более 12,5 миллиона подписчиков, пост стоил более 57 тысяч долларов. Вторая женщина в рейтинге — четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз, чьи золотые медали на Играх в
Бои без правил MMA в последнее десятилетие стали одним из самых популярных видов спорта (хотя в силу своей специфики они не входят, скажем, в олимпийскую программу). Бойцы MMA персонажи чрезвычайно медийные и соцсетевые, что делает их привлекательными для спортивных брендов. Однако в последние пять лет с этим была проблема.
Ожидалось, что это позволит бойцам (тем из них, кто достаточно известен) заключать собственные контракты с другими марками и появляться в их экипировке в октагоне. Однако UFC нашел себе другого спонсора, марку Venum. Все бойцы, как это было и с Reebok, будут бороться в экипировке этого бренда и получать рекламные отчисления.
Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе и самый популярный в Instagram российский спортсмен (у него сейчас около 27 миллионов подписчиков), в 2019 году заключил персональный контракт с Reebok. Однако после смерти от коронавируса его отца боец объявил об окончании карьеры и пока не планирует отказываться от своего решения. Сейчас Нурмагомедов снимается для Instagram в футболке с логотипом Fitroo by Khabib — марки протеиновых батончиков своего имени. Хабиб утверждает в интервью, что сам ведет свою инсту, но цену поста в соцсети не озвучивает. Кроме батончиков, там уже фигурировали тормозные колодки и халяльное растительное масло.
Спортивные и околоспортивные марки завоевывают Instagram не только благодаря аккаунтам знаменитых атлетов. Примерить новые кроссовки, брюки, топы и тому подобное не отказываются музыканты, актеры и супермодели. Один из самых курьезных примеров подобного рода за последние пять лет — демарш легенды постсоветской
Конечно, когда речь заходит о звездах уровня Бейонсе, Арианы Гранде, Дуа Липы или Карди Би, ситуация выглядит иначе. Если спортивные вещи рекламируют
В этом же русле развивается и сотрудничество брендов с супермоделями уровня Беллы Хадид или Кайли Дженнер. Все они девушки спортивные и не скрывают, что поддерживают форму с помощью фитнеса и других подобных активностей, так что нет ничего удивительного, что они дружат с Puma, Nike, adidas и другими брендами.
Любопытный «непрофильный» кейс продемонстрировал во время первой волны коронавируса в России отечественный бренд Zasport. Марка сделала своим лицом (в том числе в соцсетях) тульскую медсестру Надежду Жукову. Медработница прославилась тем, что в жаркую погоду выполняла свои рабочие обязанности в «красной зоне» в СИЗ, надетом поверх спортивных шорт и топа.
Конечно, мы понимали, что эта история вызовет большой общественный резонанс, но не ожидали, что он будет таким мощным.
На волне интереса к историям медиков и благодарности им о Жуковой написали медиа более чем в 70 странах мира, а на Instagram Надежды, где она демонстрирует вещи российской спортивной марки, подписано больше 40 тысяч человек. Это, разумеется, не Роналду, но тоже неплохо.
Вероника Гудкова