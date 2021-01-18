Фристайл, коньки и возможное возвращение Хабиба. Дайджест спортивных событий за выходные

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За два соревновательных дня россияне завоевали шесть медалей- лучшим в индивидуальных соревнованиях у мужчин дважды стал Максим Буров, в субботу компанию на пьедестале ему составил Павел Кротов, занявший второе место. В воскресенье вторым в мужском зачете стал Станислав Никитин. Любовь Никитина выиграла бронзу в женском индивидуальном зачёте, а команда в составе Бурова, Кротова и Анастасии Прытковой завоевала золото в соревновании команд.

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Серебро в коньках

В нидерландском Херенвене открылся международный сезон в конькобежном спорте, первым турниром года стал чемпионат Европы. Медали были разыграны в классическом и спринтерском многоборье.

Единственную медаль сборной России принесла Ангелина Голикова, ставшая серебряным призером спринтерского многоборья. Рекордсменка мира Наталья Воронина стала четвертой в классическом многоборье.

Европейское первенство не являлось ключевым стартом для конькобежцев в этом сезоне, впереди ещё два этапа Кубка мира и чемпионат мира на отдельных дистанциях, все соревнования пройдут в Херенвене в течение месяца. Из-за анти-коронавирусных мер все спортсмены-конькобежцы на протяжении этого времени будут находится в «пузыре безопасности», в который входят официальные отели турнира и спортивные комплексы.

«Чемпионат Европы — это все-таки больше проходящий старт, чтобы побегать, набрать соревновательного опыта. Это должно помочь нам реализовать поставленные перед командой задачи на чемпионате мира. Если говорить о наших лидерах, то они показали себя хорошо на тех дистанциях, на которых специализируются», — пояснила ТАСС исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

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Орел может вернуться

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры после боя между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 23 января.

В пятницу Нурмагомедов и Уайт провели встречу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, где обсудили возможность возобновления карьеры российского бойца.

«Хабиб сказал, что посмотрит два боя в легком весе на турнире UFC 257 (Порье — Макгрегор и Дэн Хукер — Майкл Чендлер — прим. ТАСС), и если эти парни покажут что-то захватывающее и заставят его захотеть вернуться и драться, он будет драться», — сказал глава UFC Дэйна Уайт.

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Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею

Судьба турнира, который Белоруссия должна принять вместе с Латвией, скорее всего, решится на заседании совета IIHF, которое пройдет 18 января. Поскольку проведение чемпионата мира является важным источником дохода международной федерации, вариант отмены практически исключен. Тем более что организация уже понесла серьезные финансовые потери, отменив турнир в прошлом году.

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель в воскресенье в интервью ТАСС заверил, что турнир точно состоится, но пока не ясно место его проведения.

Овечкин открыл счет голам в новом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отличившись в гостевом матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга».

Встреча завершилась со счетом 4:3 (по буллитам) в пользу «Питтсбурга». Овечкин отличился с передачи Евгения Кузнецова на 15-й минуте, также в составе гостей шайбы забросили Ник Дауд (13) и Никлас Бекстрём (31). В составе «Питтсбурга» голами отметились Эван Родригес (1), Колтон Севьюр (23) и Маркус Петтерссон (33). В серии буллитов Овечкин, Кузнецов и Евгений Малкин не реализовали свои попытки.

Эта встреча стала третьей для Овечкина в текущем сезоне. 35-летний россиянин занимает восьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, теперь в его активе 707 шайб.

На седьмом месте Майк Гартнер, на счету которого 708 голов.

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Чемпионат мира по гандболу

Мужская сборная России по гандболу одержала победу над сборной Словении со счетом 31:25 во втором матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в Египте. Ранее россияне сыграли вничью с командой Белоруссии.