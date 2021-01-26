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09:32 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург

В Петербурге скончался легендарный комментатор Эрнест Серебренников

В Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался легендарный тележурналист, комментатор, режиссер спортивных трансляций Эрнест Наумович Серебренников. Трагическую новость сообщили в Комитете по физической культуре и спорту Северной столицы.

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В дни празднования освобождения Ленинграда от блокады он планировал возложить цветы к одному из памятников. Но его не стало.

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«После непродолжительной болезни», — кратко сообщает Комитет.

Как сообщает портал «Спорт день за днем», в субботу, 23 января, у находившегося на даче Эрнеста Серебренникова случился сердечный приступ. В ночь на воскресенье его госпитализировали в больницу № 40 в Сестрорецке. Врачи диагностировали обширный инфаркт и вступили в битву за жизнь телекомментатора… Вечером в понедельник, 25 января 2021 года, Эрнест Серебренников скончался.

Легендарный тележурналист родился в мае 1936 года в Ленинграде. Он окончил Ленинградский кораблестроительный институт. С 1957 года работал внештатным сотрудником спортивной редакции Ленинградского телевидения. Он был режиссером спортивного телевидения Ленинграда в 1980-х годах. Серебренникову даже удалось пообщаться с Маргарет Тэтчер. В конце 80-х Москва официально признала спортивное телевидение Ленинграда — лучшим в СССР.

О месте и времени прощания с Эрнестом Серебренниковым родные сообщат позже.

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