В Петербурге скончался легендарный комментатор Эрнест Серебренников

В дни празднования освобождения Ленинграда от блокады он планировал возложить цветы к одному из памятников. Но его не стало.

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«После непродолжительной болезни», — кратко сообщает Комитет.

Как сообщает портал «Спорт день за днем», в субботу, 23 января, у находившегося на даче Эрнеста Серебренникова случился сердечный приступ. В ночь на воскресенье его госпитализировали в больницу № 40 в Сестрорецке. Врачи диагностировали обширный инфаркт и вступили в битву за жизнь телекомментатора… Вечером в понедельник, 25 января 2021 года, Эрнест Серебренников скончался.

Легендарный тележурналист родился в мае 1936 года в Ленинграде. Он окончил Ленинградский кораблестроительный институт. С 1957 года работал внештатным сотрудником спортивной редакции Ленинградского телевидения. Он был режиссером спортивного телевидения Ленинграда в 1980-х годах. Серебренникову даже удалось пообщаться с Маргарет Тэтчер. В конце 80-х Москва официально признала спортивное телевидение Ленинграда — лучшим в СССР.