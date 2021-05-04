Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
перерыв
Флорида Пантерз
Даллас Старз
32
Хоккей. НХЛ
перерыв
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
01
Хоккей. НХЛ
перерыв
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
20
Хоккей. НХЛ
перерыв
Коламбус Блю Джэкетс
Нэшвилл Предаторз
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
01
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
10
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
12
Хоккей. НХЛ
перерыв
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
30
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Футбол. Зарубежный
3.05
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
3.05
Севилья
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
3.05
Торино
Парма
10
Футбол. Зарубежный
3.05
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Зарубежный
3.05
Майнц
Герта
11
Футбол. Премьер-лига
3.05
Арсенал Т
Спартак
12
Все события
Фоторепортажи
20Споры с судьей, гол Глушенкова: «Химки» победили «Динамо»
9Усман отправил Масвидаля в глубокий нокаут
01:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Марк Селби в четвёртый раз выиграл чемпионат мира по снукеру

Марк Селби стал четырёхкратным чемпионом мира по снукеру. В финале турнира, который проходил в «Крусибле», британец обыграл соотечественника Шона Мёрфи со счётом 18:15.

Наверх
Источник: Reuters

Это первая победа Селби на чемпионате мира за 4 года — предыдущий титул он добыл в 2017 году. Также Селби выигрывал первенство планеты в 2014 и 2016 годах.

Мёрфи не побеждал на чемпионатах мира 16 лет — его первый и единственный титул был завоёван в 2005 году. Он — единственный снукерист современности, выигравший ЧМ из квалификации. В финал чемпионата мира он пробился впервые с 2015 года, а в полуфинале против Кайрена Уилсона показал лучшую игру за несколько сезонов, но помешать Селби завоевать четвёртый титул ему не удалось.

Чемпионат мира проходил в «Крусибле» с 17 апреля по 3 мая.

 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Спартак» обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в РПЛ
Сборная России пробилась в полуфинал юниорского ЧМ по хоккею
СМИ: Криштиану Роналду намерен уйти из «Ювентуса» в «Спортинг»
«Спартак» начал переговоры с новым главным тренером
Два российских хоккеиста «Вашингтона» отстранены от матча НХЛ
Россиянка защитила титул чемпионки мира по шашкам
Тедеско прокомментировал завоевание чемпионства «Зенитом»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь