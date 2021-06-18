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18 июня, источник: Матч ТВ

ВАДА одобрило проведение двух ЧМ по бенди на территории России

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) разрешило Международной федерации бенди (FIB) провести чемпионаты мира по хоккею с мячом 2021 и 2022 годов в России.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Напомним, изначально российская сторона должна была принять турниры в прошлом и нынешнем сезоне, однако соревнования были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Таким образом, турнир 2021 года пройдет в октябре в Иркутске, а первенство 2022 года — в марте в Сыктывкаре.

ВАДА регулирует вопрос проведения соревнований на территории России из-за санкций по допинговому скандалу. Согласно критериям, россияне не допускаются к мировым чемпионатам и Олимпийским играм под флагом страны, а РФ не может принимать крупные турниры до 2022 года включительно.

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