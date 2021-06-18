ВАДА одобрило проведение двух ЧМ по бенди на территории России
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) разрешило Международной федерации бенди (FIB) провести чемпионаты мира по хоккею с мячом 2021 и 2022 годов в России.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) разрешило Международной федерации бенди (FIB) провести чемпионаты мира по хоккею с мячом 2021 и 2022 годов в России.
Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
Напомним, изначально российская сторона должна была принять турниры в прошлом и нынешнем сезоне, однако соревнования были перенесены
Таким образом, турнир 2021 года пройдет в октябре в Иркутске, а первенство 2022 года — в марте в Сыктывкаре.
ВАДА регулирует вопрос проведения соревнований на территории России