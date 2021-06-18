ВАДА одобрило проведение двух ЧМ по бенди на территории России

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Напомним, изначально российская сторона должна была принять турниры в прошлом и нынешнем сезоне, однако соревнования были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Таким образом, турнир 2021 года пройдет в октябре в Иркутске, а первенство 2022 года — в марте в Сыктывкаре.