WADA разрешило России провести ЧМ по хоккею с мячом в 2021 и 2022 годах

ЧМ-2021 состоится в Иркутске, а первенство следующего года — в Сыктывкаре. Из-за пандемии COVID-19 оба турнира были перенесены на год.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суда (CAS) постановил, что Россия в течение двух лет не сможет проводить Олимпиады и чемпионаты мира. Но это не касается случаев, при которых право на проведение турнира было получено ранее, и если перенос в другую страну невозможен.