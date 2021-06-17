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21:16 (мск), источник: Sports.Ru

WADA разрешило России провести ЧМ по хоккею с мячом в 2021 и 2022 годах

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило Международной федерации бенди (FIB) провести в России чемпионаты мира по хоккею с мячом 2021 и 2022 годов.

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Источник: РИА "Новости"

ЧМ-2021 состоится в Иркутске, а первенство следующего года — в Сыктывкаре. Из-за пандемии COVID-19 оба турнира были перенесены на год.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суда (CAS) постановил, что Россия в течение двух лет не сможет проводить Олимпиады и чемпионаты мира. Но это не касается случаев, при которых право на проведение турнира было получено ранее, и если перенос в другую страну невозможен.

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