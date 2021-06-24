«Продолжая плакать, Бузова говорила, что пришла на “Матч ТВ” бесплатно». Трифанов раскрыл нюансы скандального эфира

— За 40 минут до эфира я пришел в гримерку. Одета она была достаточно откровенно. Было ощущение, что на нее натянута колгота — и все. Я в своей жизни видел немалое количество сосков, чтобы не быть шокированным, но в тот момент я смутился. Я прошел в место, откуда выгнали всех наших гримеров, потому что ее гримировали собственные. Я подумал, что ведущему-то можно. Пришел, сказал ей, что мы будем сегодня в эфире общаться. Она ответила, что я пока могу остаться и полюбоваться на нее.