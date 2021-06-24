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21:31 (мск), источник: Sport24

«Продолжая плакать, Бузова говорила, что пришла на “Матч ТВ” бесплатно». Трифанов раскрыл нюансы скандального эфира

Ведущий телеканала «Матч ТВ» Илья Трифанов в интервью корреспонденту Sport24 Дмитрию Егорову рассказал о скандальном прямом эфире, во время которого случилась перепалка Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева.

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Источник: Sport24

— За 40 минут до эфира я пришел в гримерку. Одета она была достаточно откровенно. Было ощущение, что на нее натянута колгота — и все. Я в своей жизни видел немалое количество сосков, чтобы не быть шокированным, но в тот момент я смутился. Я прошел в место, откуда выгнали всех наших гримеров, потому что ее гримировали собственные. Я подумал, что ведущему-то можно. Пришел, сказал ей, что мы будем сегодня в эфире общаться. Она ответила, что я пока могу остаться и полюбоваться на нее.

— Полюбовался?

Во время загрузки произошла ошибка.

— Нет, воспитание не позволяет. Так что я отошел в сторону. Она, кстати, еще до эфира мне сказала похожую фразу, которая потом была во всех телеграм-каналах. «Меня позвали, чтобы хоть кто-то посмотрел ваш канал».

— Ей за это заплатили?

— Нет. После эфира, уже в гримерке, продолжая плакать, она подчеркивала, что пришла бесплатно.

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