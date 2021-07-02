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23:02 (мск), источник: Чемпионат.com

В российском спорте будет введён «потолок» зарплат и оптимизировано число легионеров

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко дал поручение Министерству спорта страны усовершенствовать процесс формирования сборных команд, разработав прозрачные и открытые критерии отбора спортсменов.

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Источник: РИА "Новости"

Критерии будут опубликованы на официальных ресурсах Минспорта и спортивных федераций.

До середины июля Минспорт со спортивными федерациями и профессиональными лигами должен дать предложения по установлению «потолка» зарплат спортсменов. Также ведомство выработает предложения по оптимизации числа легионеров в российских командах и требования к ним.

К августу 2021 года Минспорт представит Правительству концепцию цифровой платформы российского спорта, включающую цифровые профили спортсменов. Платформа станет единой информационной системой для всех спортивных федераций России, повысит прозрачность и прослеживаемость результатов и идентификацию талантливых спортсменов.

Вице-премьер также заявил о необходимости назначить в общероссийских спортивных федерациях ответственных за цифровую трансформацию на уровне заместителей руководителей федераций с целью координации и эффективной реализации прозрачной системы отбора талантливых спортсменов.

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