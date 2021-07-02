В российском спорте будет введён «потолок» зарплат и оптимизировано число легионеров

Критерии будут опубликованы на официальных ресурсах Минспорта и спортивных федераций.

До середины июля Минспорт со спортивными федерациями и профессиональными лигами должен дать предложения по установлению «потолка» зарплат спортсменов. Также ведомство выработает предложения по оптимизации числа легионеров в российских командах и требования к ним.

К августу 2021 года Минспорт представит Правительству концепцию цифровой платформы российского спорта, включающую цифровые профили спортсменов. Платформа станет единой информационной системой для всех спортивных федераций России, повысит прозрачность и прослеживаемость результатов и идентификацию талантливых спортсменов.