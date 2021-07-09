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19:18 (мск), источник: ТАСС

За употребление мельдония в настоящее время дисквалифицированы 40 российских спортсменов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сорок российских спортсменов в настоящее время отбывают дисквалификацию после того, как в их допинг-пробах было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. Согласно материалам Российского антидопингового агентства (РУСАДА), оказавшимся в распоряжении ТАСС, в их числе нет пока ни одного представителя гребного спорта.

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Источник: РИА "Новости"

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин в среду сообщил ТАСС, что в допинг-пробах отобравшихся на Олимпиаду гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. Спортсмены потребовали вскрытия проб «Б», они настаивают на своей невиновности и проведении расследования. Если в пробах «Б» будут также обнаружены следы мельдония, то с большой вероятностью Моргачев и Сорин будут дисквалифицированы.

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23 из 40 отбывающих в настоящее время наказание за мельдоний российских атлетов являются представителями олимпийских видов спорта. Мельдоний в допинг-пробе стал основанием для дисквалификации российских представителей в таких олимпийских видах спорта, как борьба, велоспорт, легкая атлетика, футбол, бокс, керлинг, стендовая стрельба, плавание и лыжные гонки. В частности, отбывает наказание керлингист Александр Крушельницкий, лишенный бронзовой медали Олимпиады-2018 в соревнованиях смешанных пар. Среди представителей неолимпийских видов спорта, уличенных в употреблении мельдония, десять человек являются пауэрлифтерами.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.

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