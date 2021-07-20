Канделаки высказалась о перепалке между Бузовой и Губерниевым

«Что такое Ольга Бузова? Это безусловная звезда, у которой многомиллионная аудитория. Конечно, мы бы хотели, чтобы огромная аудитория Ольги вовлеклась в спорт. Когда встречаются две медийные яркие персоны — искрит. От того, что произошло в эфире, выиграли все. “Матч ТВ” упоминался в европейской прессе как раз в связи с этим инцидентом», — поделилась мнением она.