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18:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канделаки высказалась о перепалке между Бузовой и Губерниевым

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, отвечая на вопросы телезрителей, вспомнила эпизод со скандалом в прямом эфире, участниками которого стали Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам Канделаки, телеканал только выиграл от скандала двух популярных, медийных личностей.

«Что такое Ольга Бузова? Это безусловная звезда, у которой многомиллионная аудитория. Конечно, мы бы хотели, чтобы огромная аудитория Ольги вовлеклась в спорт. Когда встречаются две медийные яркие персоны — искрит. От того, что произошло в эфире, выиграли все. “Матч ТВ” упоминался в европейской прессе как раз в связи с этим инцидентом», — поделилась мнением она.

Ранее в эфире телеканала «Матч ТВ», посвященному игре сборной России против Бельгии на Евро-2020, произошла словесная перепалка Губерниева с Бузовой. Конфликт закончился слезами артистки.

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