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21 июля, источник: Спорт РИА Новости

Глава WADA считает, что эпопея с допингом в России закончилась

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российская сторона была наказана за поддержку допинга, и эта эпопея уже закончилась, заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

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Источник: Спорт РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России в течение двух лет — до 16 декабря 2022 года. WADA продолжает контролировать исполнение решения CAS.

«Российская сторона была наказана, у нас закончилась некая эпопея. Создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если они будут подчиняться правилам, а РУСАДА останется независимым от правительства, оно вернется в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев», — сказал Банька в интервью изданию Rzeczpospolita.

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