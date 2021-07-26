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11:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Севастьянова демонстрирует новые купальники, Медведева хвастается фигурой, Макгрегор зовет Бибера

Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за неделю.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Момент счастья». Евгения Медведева выложила фото в белом купальнике

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Татьяна Навка раскритиковала участие мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике

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Как всегда шикарные Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

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Лионель Месси отдыхает с семьей

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Артемий Панарин проводит отпуск с Алисой Знарок

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Каролина Севастьянова наслаждается возможностью продемонстрировать новые купальники

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Фирменное фото Юлии Ефимовой из бассейна

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Светлана Кузнецова сфотографировалась с певицей Глюкозой

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Мария Шарапова путешествует по Хорватии

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Новый супергерой Луис Суарес

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Конор Макгрегор позвал в гости Джастина Бибера

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«Облачный» купальник от Юлии Канакиной

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