Канделаки стала заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа»

В компании отметили, что Канделаки будет отвечать за развитие субхолдинга «Матч», а также курировать деятельность развлекательных телеканалов — ТНТ, ТВ-3, «Пятница» и других. Кроме того, в ее обязанности будет входит запуск нового информационного агентства «Матч».