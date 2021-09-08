Канделаки стала заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа»

В компании отметили, что Канделаки будет отвечать за развитие субхолдинга «Матч», а также курировать деятельность развлекательных телеканалов — ТНТ, ТВ-3, «Пятница» и других. Кроме того, в ее обязанности будет входит запуск нового информационного агентства «Матч».
«Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи», — сообщила медиаменеджер.
Генеральным продюсером «Матч ТВ» станет Александр Тащин, который сейчас работает главным редактором телеканала. Канделаки занимала эту должность с момента запуска «Матч ТВ» в ноябре 2015 года.