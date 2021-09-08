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13:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канделаки стала заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа»

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ» в связи с назначением на должность заместителя генерального директора холдинга «Газпром-Медиа», сообщается на сайте телеканала.

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Источник: РИА "Новости"

В компании отметили, что Канделаки будет отвечать за развитие субхолдинга «Матч», а также курировать деятельность развлекательных телеканалов — ТНТ, ТВ-3, «Пятница» и других. Кроме того, в ее обязанности будет входит запуск нового информационного агентства «Матч».

«Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи», — сообщила медиаменеджер.

Генеральным продюсером «Матч ТВ» станет Александр Тащин, который сейчас работает главным редактором телеканала. Канделаки занимала эту должность с момента запуска «Матч ТВ» в ноябре 2015 года.

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