Комментатор Шмурнов объяснил, почему устроил скандал в студии с Андроновым

Шмурнов и Андронов являются ведущими шоу, в котором они обсуждают новости футбола. В эфире последнего выпуска Александр не выдержал поведения собеседника, кинул в него кепку и нецензурно выругался. Комментатор покинул студию во время записи шоу и сказал Алексею «больше не появляться на его горизонте».

«Алексей является провокатором, а у меня взрывной характер. Конечно, он меня довел своим поведением. Но ради этого мы и существуем. Андронов вел разговор со мной так, как люди за одним столом не должны. Поэтому я и вспылил. Мне же хочется, чтобы у нас был горячий спор, который не переходит в подобное», — приводит слова Шмурнова «Матч ТВ».