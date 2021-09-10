Комментатор Шмурнов объяснил, почему устроил скандал в студии с Андроновым
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Спортивный комментатор Александр Шмурнова высказался о своем конфликте с Алексеем Андроновым.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Спортивный комментатор Александр Шмурнова высказался о своем конфликте с Алексеем Андроновым.
Шмурнов и Андронов являются ведущими шоу, в котором они обсуждают новости футбола. В эфире последнего выпуска Александр не выдержал поведения собеседника, кинул в него кепку и нецензурно выругался. Комментатор покинул студию во время записи шоу и сказал Алексею «больше не появляться на его горизонте».
«Алексей является провокатором, а у меня взрывной характер. Конечно, он меня довел своим поведением. Но ради этого мы и существуем. Андронов вел разговор со мной так, как люди за одним столом не должны. Поэтому я и вспылил. Мне же хочется, чтобы у нас был горячий спор, который не переходит в подобное», — приводит слова Шмурнова «Матч ТВ».
«Понимаю, что мы выходим в эфир, чтобы веселить людей. На этом строится наша работа. Но уже сейчас я смеюсь над этой ситуацией. Шмурнов кинул кепку в Андронова. Ну и что? По-моему, все это полная фигня», — добавил комментатор.